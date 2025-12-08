Kraljevska katastrofa: Suca su naganjali i nakon utakmice! 'Tako sudiš i onda tamo plačeš'

Šok, nevjerica i potpuni kaos. Tako bi se najkraće mogla opisati nedjeljna večer na Santiago Bernabéuu, gdje je Real Madrid u 15. kolu La Lige doživio prvi domaći poraz sezone od Celte Vigo 2-0, ujedno i prvu pobjedu tog kluba u Madridu nakon gotovo 20 godina. No rezultat je pao u drugi plan zbog drame koja je uslijedila: "kraljevski klub" utakmicu je završio s devet igrača, trener Xabi Alonso bio je na rubu živaca, a frustracije su se s terena prelile i u tunel stadiona. Poraz je ostavio Madriđane na četiri boda zaostatka za vodećom Barcelonom, a sve se događa samo tri dana uoči ključne utakmice Lige prvaka protiv moćnog Manchester Cityja.

Katastrofa u jednoj minuti: 'Fran, nemoj me j...!'

Real je od početka djelovao tromo i bezidejno, a gosti iz Viga su to iskoristili. Junak utakmice bio je Williot Swedberg, koji je u 53. minuti zabio spektakularan gol petom za vodstvo Celte. Dok je Real pokušavao izjednačiti, uslijedio je trenutak koji je prelomio utakmicu.

U 64. minuti lijevi bek Fran García u samo jednoj minuti zaradio je dva žuta kartona zbog neopreznih startova i ostavio svoju momčad na cjedilu. Kamere su uhvatile bijesnu reakciju trenera Xabija Alonsa koji je s klupe urlao prema svom igraču: "Fran, nemoj me j...!"

Totalni raspad u sudačkoj nadoknadi

S igračem manje Real je krenuo na sve ili ništa, ali umjesto preokreta, uslijedio je potpuni raspad sistema u sudačkoj nadoknadi. Sve je eskaliralo nakon jednog nedosuđenog prekršaja na Tchouaméniju, nakon čega su igrači Reala izgubili živce.

Álvaro Carreras je zbog žestokog prigovora sucu Alejandru Quinteru Gonzálezu dobio prvi, a odmah potom i drugi žuti karton. Prema sudačkom izvještaju, Carreras je sucu dobacio: "Užasno si loš". Tu nije bio kraj. S klupe je zbog prigovora isključen i mladi napadač Endrick, kojeg su članovi stručnog stožera morali smirivati. U općem metežu, Vinicius je morao od suca odvlačiti Judea Bellinghama kako i on ne bi bio isključen. Celta je u 93. minuti iskoristila kaos i preko Swedberga zabila za konačnih 2-0.

Foto: Ana Beltran

Alonso krivi suca, Carvajal ga napao u tunelu

Nakon utakmice Xabi Alonso nije skrivao frustraciju suđenjem.

- Odluke suca su nas izbacile iz takta. Isključenje Álvara, njegova popustljivost prema Celti... Nije mi se svidjelo njegovo suđenje danas - rekao je Alonso, koji je i sam dobio žuti karton.

No, drama se nastavila i nakon posljednjeg zvižduka. Sudački izvještaj otkrio je da je u tunelu prema svlačionicama suca presreo ozlijeđeni Dani Carvajal, koji nije bio ni u zapisniku. Uputio mu je teške riječi:

- Takvu razinu pokazuješ, a onda plačeš na press konferencijama.

Brige se gomilaju uoči dolaska Guardiole

Osim poraza i suspenzija, Real je pretrpio još jedan težak udarac. Već u 24. minuti zbog ozljede zadnje lože iz igre je morao izaći ključni branič Éder Militão, a prve prognoze su jako loše. S obzirom na to da su izvan stroja već Carvajal, Alaba i Alexander-Arnold, obrambena kriza u Madridu doseže vrhunac.

Dok je trener Celte Claudio Giráldez hvalio svoju momčad, ali i iskazao podršku kolegi rekavši kako Real ne bi mogao imati boljeg trenera od Xabija, nad Bernabéuom su se nadvili tamni oblaci. Pritisak raste, a u srijedu stiže Pep Guardiola i njegov City. Pitanje koje se postavlja u španjolskim medijima je bolno: "Ako ti Celta ovo napravi, što će tek City?".