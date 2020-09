'Kraljevski' klub puni blagajnu: Četvorica igrača pred odlaskom

Velšanin Gareth Bale (31) davno je odigrao dobru utakmicu te je jasno kako se klub želi riješiti igrača s ogromnom plaćom, a pak ne daje nikakav doprinos klubu. A nije jedini na "crnoj" listi

<p>Real Madrid do kraja prijelaznog roka želi prodati još četiri svoja prvotimca kako bi osigurao financijsku budućnost kluba, javlja <a href="http://ahttps://www.marca.com/en/football/real-madrid/2020/09/08/5f56a8b6ca474184628b456e.html">Marca</a>.</p><p>'Kraljevi' nakon prodaje Javija Sancheza, Oscara Rodrigueza, Achrafa <strong>Hakimija</strong> i <strong>Jamesa Rodrigueza</strong> traže gdje će utopiti <strong>Garetha Balea, Mariana Diaza, Sergija Reguilóna i Borje Mayorala</strong> kako bi prihodili oko 150 milijuna eura potrebnih za financijske planove kluba s Bernabeua.</p><p>Velšanin <strong>Gareth Bale</strong> (31) davno je odigrao dobru utakmicu te je jasno kako se klub želi riješiti igrača s ogromnom plaćom, a pak ne daje nikakav doprinos klubu. Garethu se ne žuri, želi prosjediti još sezonu jer zna da mu nijedan klub neće ponuditi ni približnu plaću kakvu ima u Realu. S druge strane, teško da će se uopće naći klub koji je zainteresiran za Balea koji je protekle dvije godine skoro pa odsutan od nogometa.</p><p><strong>Sergio Reguilón</strong> (23) odigrao je odlično posudbu u Sevilli kojoj je osigurao četvrto mjesto u La Ligi i naslov prvaka Europske lige. Real Madrid ga cijeni na 25 do 30 milijuna eura, a zainteresirani su Man. United, Juventus, Inter i Tottenham. Sevilla nade polaže u to da ga klub iz Madrida ostavi još jednu godinu na posudbi ako sljedeće godine ode Marcelo.</p><p><strong>Borja Mayoral</strong> (23) do neki dan bio je već na putu za Rim da potpiše za Lazio, no umiješala se Valencia i u ovom trenutku je bliži dovođenju Mayorala jer je Španjolac, već naviknut na La Ligu i ne bi imao ništa protiv ostanka u njoj. Interes je pokazao i Marseille.</p><p>Madriđani su već sve praktički dogovorili s Benficom, no <strong>Mariano Diaz</strong> (27) nije htio otići. Zidane je igraču poručio kako ne računa na njega u budućnosti te da je bolje za njega da nađe sredinu u kojoj će se nastaviti razvijati.</p>