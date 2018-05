Kraljica diska Sandra rastura: Ispalila je drugi hitac karijere!

Naša rekorderka Sandra Perković na fantastičan način otvorila je atletsku sezonu u Dijamantnoj ligi. Odmah na prvom natjecanju u Dohi pokazala je tko vlada bacanjem diska te ostvarila rezultat koji je samo tri centimetra slabiji od njezinog osobnog rekorda.

Sandrin je disk u trećoj seriji sletio na sjajnih 71.38 metara, čime je svoj vlastiti rekord mitinga popravila za čak 3 metra i 15 centimetara. Imala je i drugi najbolji hitac natjecanja, sa 67.41 iz druge serije.

Već prije dva mjeseca u Splitu najavila je sjajne rezultate sa 69.13, a na ovo natjecanje stigla je nakon napornih baznih priprema za ovu sezonu. Podsjetimo, prošle godine u švicarskoj Bellinzoni Perković je disk bacila na 71.41 metar, što joj je najbolji hitac u životu te najdalji hitac u ženskoj konkurenciji u posljednjih 25 godina.

