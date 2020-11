Tko uopće ostaje Daliću? Krama otkrio: Neću doći na okupljanje

Hoffenheim nije htio pustiti Andreja Kramarića na predstojeće okupljanje reprezentacije u ponedjeljak i tri utakmice u sedam dana, a i sam igrač otkrio je da od zadnje akcije uopće nije trenirao

<p>Na posljednjem reprezentativnom okupljanju zarazio se korona virusom i već je gotovo mjesec dana izvan terena, a sad ga opet <strong>Zlatko Dalić</strong> zove, i to je stvorilo probleme <strong>Andreju Kramariću</strong> (29) u Hoffenheimu.</p><p>Izbornik je zbog problema s napadačima aktivirao pretpoziv <strong>Antoniju Mirku Čolaku</strong>. Kramarićevo je stanje nakon korone i ozljede loše što se fizičke spreme tiče, <strong>Ante Budimir</strong> tek se vraća nakon izolacije, kao i <b>Josip Brekalo</b>, <strong>Ante Rebić</strong> nakon ozljede (na pretpozivu je), a posljednju Dinamovu utakmicu protiv Wolfsbergera propustio je i <strong>Bruno Petković</strong>.</p><p>Daliću je tako jedino ostao Čolak od klasičnih napadača, a u konkurenciji su još samo <b>Ivan Perišić</b> i <b>Mislav Oršić</b>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kramarić s malim navijačima</strong></p><p>- Nećemo pustiti ozlijeđene igrače, a sve zdrave hoćemo. Ne možemo to kontrolirati, ali u kontaktu smo sa savezima i napravit ćemo stvari koje imaju smisla - rekao je trener Hoffenheima <strong>Sebastian Hoeneß</strong> (38) koji nije htio da mu ozlijeđen igrač putuje u Tursku i Švedsku, a potom i u Split na okršaj s Portugalom.</p><p>Nema Kramarić samo problem s tim što ga je korona izbacila iz treninga, već i ozljeda aduktora zbog koje je igrao pod bolovima na posljednjoj akciji reprezentacije. I jednostavno nije u stanju doprinijeti momčadi.</p><p>- Ne dolazim jer dva tjedna nisam mogao odraditi trening zbog korone, a aduktor me zeza još od reprezentacije. Još nisam ni trenirao iako sam trebao igrati - otkrio nam je Krama.</p><p>U klubu su zadovoljni takvom odlukom.</p><p>- Sretan sam što on neće ići na reprezentativno okupljanje. Jedini je od naših igrača zaraženih korona virusom pokazivao simptome i sad bi ga se polako trebalo vraćati. Teško da će biti u konkurenciji za utakmicu protiv Wolfsburga, mislim da će biti na terenu nakon reprezenativne stanke - rekao je direktor Kramarićeva kluba <strong>Alexander Rosen</strong> (41).</p><p>Dakako, Nijemci se boje problema s drugim igračima koji budu išli u reprezentacije.</p><p>- Razmjenjujemo poruke sa savezima i treba vidjeti što će se dogoditi. Naravno, ovakve stvari trebalo bi rješavati kolektivno, na razini Bundeslige. Naši dečki vole ići u reprezentacije, ali sad bi morali igrati puno utakmica (u našem slučaju, tri u sedam dana) i putovati tamo gdje je preporuka ne ići. Pomiješani su osjećaji - dodao je Hoeneß.</p><p>Nije mu se samo Kramarić vratio iz reprezentacije pozitivan, ista se stvar dogodila i Čehu <strong>Pavelu Kadeřábeku</strong> (28) i Gancu <strong>Kasimu Adamu</strong> (25), i sad u Hoffenheimu pušu i na hladno da im se ponovno ne dogodi takva situacija usred sezone.</p>