Kramarić ispao iz udarnih 11 u Hoffenheimu. Trener objasnio: 'Ne mogu poklanjati minutažu'

Andrej Kramarić (35) prolazi kroz razdoblje kakvo nije naviknuo doživljavati u Hoffenheimu. Najbolji strijelac u povijesti njemačkog kluba ove sezone ima znatno manju minutažu, a prema pisanju novinske agencije dpa, hrvatski reprezentativac mogao bi ponovno ostati među pričuvama u četvrtak, kada Hoffenheim od 21 sat dočekuje Lyon u trećem kolu Europa lige.

Kramarić se još nije uspio vratiti u početnu postavu nakon operacije prepona i propuštenih ljetnih priprema. U posljednje tri utakmice samo je jednom zaigrao od prve minute, i to u porazu 3-2 od Bešiktaša. Tada je na terenu proveo 70 minuta, ali njemački novinari nisu bili impresionirani njegovim nastupom.

Foto: TSG 1899 Hoffenheim

U prvenstvenom porazu 3-2 protiv HSV-a ušao je u igru u 63. minuti, dok je u nedjeljnoj pobjedi 2-1 protiv Borussije Mönchengladbach ponovno gotovo cijelu utakmicu proveo na klupi.

Trener Christian Ilzer nakon utakmice s Bešiktašem poručio je da će Kramariću odigrane minute pomoći u povratku u formu. Istodobno je jasno dao do znanja da hrvatski napadač, bez obzira na svoj status u klubu, mora izboriti mjesto među prvih 11.

- Važno je reći da je Andrej igrač koji svojim iskustvom i kvalitetom može odlučivati utakmice. Kao trener ne možeš poklanjati minutažu. Moraš je zaslužiti svojim nastupima. To često stvara tešku situaciju, o kojoj moraš dobro komunicirati s igračem - izjavio je Ilzer.

Kramarićeve poteškoće počele su nakon operacije prepona, kojoj se podvrgnuo poslije Svjetskog prvenstva. Zbog oporavka je propustio gotovo cijele ljetne pripreme, što se sada odražava na njegovu natjecateljsku formu. Koliko mu nedostaje kontinuitet, pokazuje i prošla sezona, u kojoj je u Bundesligi postigao 14 golova i dodao šest asistencija. Ilzer smatra da je igračima koji propuste pripreme posebno teško nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

- Igračima nedostaju postupne pripreme, uigravanje kroz prijateljske utakmice, puni natjecateljski napor i izgradnja forme - objasnio je trener.