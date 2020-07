Krama i Mia uživaju na lijepom Jadranu: Đir brodom pa planina

Ove sezone u Bundesligi Andrej ima: 19 utakmica, 12 golova i četiri asistencije. Sljedeća sezona donosi domaća i europska sezona s Hoffenheimom pa - pohod na naslov europskih prvaka s Hrvatskom

<p>Dao je četiri gola u zadnjoj utakmici, zabio penal bez gledanja, došao u Rijeku gdje je proglašen klupskim igračem desetljeća pa dobio ovacije i more riječke ljubavi, Euro je odgođen, a Bundesliga gotova, zdrav je i može si 100% zasluženo priuštiti - ljeto puno užitka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kramina serija brzinskih odgovora za 24sata!</strong></p><p>Hrvatski nogometni majstor, napadač 'Vatrenih' i Hoffenheima <strong>Andrej Kramarić</strong> (29), prošao je sezonu punu kalvarije s ozljedama, ali čim se oporavio pokazao je svima dobro poznatu svjetsku klasu.</p><p>U Bundesligi: 19 utakmica, 12 golova, četiri asistencije. Sljedeća sezona: domaća i europska sezona s Hoffenheimom pa pohod na naslov europskih prvaka s Hrvatskom!</p><p>- Bilo je predivno opet osjetiti tu ljubav ljudi koja me gurala prema naprijed. Emociju je teško, nemoguće opisati. Hvala, Rijeko! Zdrav sam, jedva čekam opet istrčati i u dresu hrvatske nogometne reprezentacije! - rekao nam je Krama desetak dana na Rujevici.</p><p>Što sad radi? Gušta u ljetu, suncu, moru i ljubavi. On i <strong>Mia Ćurković</strong> (25) ljetuju u Hrvatskoj, na Jadranu...</p><p>Uz kupanje stigne se i na malo adrenalinskog đira. Nacionalni park Paklenica prolazi se motorizirano. Ništa 'japanke'. Nije Krama Čeh... Ali mogao bi Česima dati 2-3 gola drugo ljeto na Europskom prvenstvu.</p><p>Andrej i Mia zajedno su gotovo tri godine, od listopada 2017., ali svoju su privatnost čuvali sve do trijumfalnog povratka sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.</p><p>Sa 29 godina Andrej Kramarić je u naponu snage. Točnije: najbolje partije tek su pred njim! Ugovor s Hoffenheimom veže ga do ljeta 2022., ali nikakvo čudo ne bi bilo da i ranije neki od europskih divova dođe po Kramu....</p>