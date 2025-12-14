Kramarić nakon svog jubilarnog nastupa: Nikad nisam mislio da ću postati GOAT Hoffenheima...

Andrej Kramarić (34) itekako je imao razloga za slavlje u utakmici protiv HSV-a. 'Vatreni' je upisao 300. nastup u dresu Hoffenheima koji je uvjerljivo pobijedio HSV 4-1. Tom pobjedom Hoffenheim se sada nalazi na petom mjestu na ljestvici Bundeslige sa 26 bodova. Hrvatski napadač ne krije želju da nastupi u Ligi prvaka s njemačkim klubom, a ugovor mu ističe na ljeto, piše njemački Kicker.

Kramarić je do sada nastupio u svih 14 utakmica Bundeslige ove sezone, postigao je tri gola i isto toliko asistencija. U utakmici protiv HSV-a igru je napustio u 72. minuti, a umjesto njega ušao je Fisnik Asllani. Hoffenheim je prvi put nakon sezone 2022./23. upisao četiri uzastopne domaće pobjede.

- Rekao sam, ako su svi zdravi, možemo postići nešto posebno. Mislim na Ligu prvaka - rekao je Kramarić nakon pobjede za Sky.

U Hoffenheim je stigao 2016., a već je stekao status jednog od najboljih igrača tog kluba u povijesti. Najbolji je strijelac s 147 golova i ostvario je najviše asistencija, njih 68.

- Bilo je to klasično nogometno putovanje. Nikada nisam sanjao da ću biti ovdje deset godina, legenda kluba ili, kako mnogi kažu, 'Hoffenheimov GOAT'. To je po mom mišljenju nešto posebno - zaključio je.