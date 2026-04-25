Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBILI SU HSV

Kramarićev Hoffenheim skočio na četvrto mjesto u Bundesligi!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Zbog ozljede koljena u sastavu Hamburga niti ovaj put nije bilo hrvatskog stopera Luke Vuškovića, dok je na drugoj strani u početnoj postavi bio Andrej Kramarić, a zamijenjen je u 75. minuti

Admiral

U posljednjem subotnjem susretu 31. kola Bundeslige nogometaši Hoffenheima su ostvarili itekako važnu pobjedu na gostovanju kod Hamburga gdje su slavili s 2-1.

U ujednačenom susretu svi su golovi postignuti u prvom poluvremenu. Poveli su gosti golom Asllanija u 18. minuti, ali je u 34. izjednačio Glatzel nakon što je pogodio s bijele točke. Odluka je pala u posljednjim trenucima prvog dijela, a Lamperle je bio strijelac za novo vodstvo Hoffenheima i kasnije se pokazalo za gostujuću pobjedu.

Zbog ozljede koljena u sastavu Hamburga niti ovaj put nije bilo hrvatskog stopera Luke Vuškovića, dok je na drugoj strani u početnoj postavi bio Andrej Kramarić, a zamijenjen je u 75. minuti.

Skočio je time Hoffenheim, barem privremeno, na četvrto mjesto ljestvice te je pojačao svoje šanse da na kraju sezone izbori prolazak prema Ligi prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026