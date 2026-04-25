Kramarićev Hoffenheim skočio na četvrto mjesto u Bundesligi!
U posljednjem subotnjem susretu 31. kola Bundeslige nogometaši Hoffenheima su ostvarili itekako važnu pobjedu na gostovanju kod Hamburga gdje su slavili s 2-1.
U ujednačenom susretu svi su golovi postignuti u prvom poluvremenu. Poveli su gosti golom Asllanija u 18. minuti, ali je u 34. izjednačio Glatzel nakon što je pogodio s bijele točke. Odluka je pala u posljednjim trenucima prvog dijela, a Lamperle je bio strijelac za novo vodstvo Hoffenheima i kasnije se pokazalo za gostujuću pobjedu.
Zbog ozljede koljena u sastavu Hamburga niti ovaj put nije bilo hrvatskog stopera Luke Vuškovića, dok je na drugoj strani u početnoj postavi bio Andrej Kramarić, a zamijenjen je u 75. minuti.
Skočio je time Hoffenheim, barem privremeno, na četvrto mjesto ljestvice te je pojačao svoje šanse da na kraju sezone izbori prolazak prema Ligi prvaka.
