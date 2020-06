Kramarićev trener dobio otkaz

Alfred Schreuder zamijenio je Juliana Nagelsmanna na klupi Hoffenheima prije godinu dana, no dobio je otkaz usred borbe za Europu u završnici Bundeslige

<p>Njemački nogometni prvoligaš Hoffenheim, za kojeg igra hrvatski napadač <strong>Andrej Kramarić</strong>, u utorak je otpustio trenera <strong>Alfreda Schreudera</strong> (47), i to samo četiri kola prije kraja Bundeslige. Hoffenheim je na sedmom mjestu Bundeslige, a od pozicija koje vode u Europsku ligu dijele ga dva boda. </p><p>Vodstvo Hoffenheima objavilo je da je do raskida suradnje došlo zbog neslaganja u kojem pravcu se klub treba razvijati. Do kraja sezone momčad će vjerojatno voditi pomoćni trener <strong>Matthias Kaltenbach</strong>.</p><p>Nizozemski trener Alfred Schreuder bio je pomoćnik Eriku ten Hagu u Ajaxu, a Hoffenheim je preuzeo u srpnju prošle godine, potpisavši trogodišnji ugovor. Na kormilu Hoffenheima naslijedio je vrlo uspješnog Juliana Nagelsmanna, koji je otišao u Leizpig.</p><p>(jt)</p>