Kramina drama: Boli ga čim potrči, ali nitko ne zna što je

Dok miruje, ništa ga ne boli. Može normalno i hodati, no kad počne trčati, javljaju se problemi. Nakon tri minute počne ga boljeti i mora stati, rekla je Andrejeva majka Danica Kramarić.

Andrej je obavio magnetsku rezonanciju u Njemačkoj, no nije pokazala nikakvo oštećenje. Ništa. No kad bi trebalo trčati, Andrej nije mogao. Konzultirao se s klupskim liječnicima, otišao i kod bioenergetičara Marinka Smolčića, no pomaka nije bilo. Potom je krenuo na injekcije, ali i dalje nema poboljšanja.

- Išli smo i kod liječnika kojeg su nam preporučili i kod kojeg je bilo mnogo naših nogometaša. Nažalost, nije pomoglo. Ne znamo što sad. Imao je sličan problem i s petom, no nakon pet-šest tjedana bolovi su prestali sami od sebe. Sad je Andrej primio injekciju, pa čekamo da vidimo što će biti - kaže tata Josip.

Andrejev izostanak ogroman je udarac za Hrvatsku, pogotovo uoči dvije rujanske utakmice, protiv Azerbajdžana i Slovačke. Ako druga injekcija pomogne, možda bi i mogao početi normalno trenirati, no pitanje je koliko bi bilo riskantno staviti ga u igru. Andrej ima veliko srce i nema dvojbe da bi htio igrati, no bilo bi glupo riskirati neku težu ozljedu.

- Pitanje je kad ću uopće moći trenirati. Nema pomaka. Još nisam odradio niti jedan trening - rekao je Andrej Kramarić.

Ono što ostaje je strpljenje i čekanje. Naime, radi se o aseptičnoj upali koja je posljedica naprezanja i mikrotrauma.

- Vidjet ćemo što će biti nakon druge injekcije. Čekamo i odgovor iz Münchena, to je klub dogovarao - kažu roditelji.

Najveći problem u cijeloj situaciji je što nitko nije otkrio uzrok. Zna se da je problem s tetivom koljena, zna se i da je zbog toga u opasnosti i križni ligament, no nitko ne može objasniti zašto se to događa. Ono što je jasno je da nema nikakvih prijeloma, ništa nije slomljeno...

- Da je slomljeno, bar bih znao što je, ovako ne znam - kaže Andrej u šali.

Veliki je sportaš i u karijeri je imao jako puno uspona i padova, iz kojih je uvijek izlazio kao pobjednik. Prošao je već ozljeda i teških situacija, ali niti jedna ga nije slomila. Protiv Portugala i Španjolske nije igrao jer je imao problema s koljenom, pa ga je mučila peta... Sve je prošlo i Andrej se vratio na teren. Proći će i ova ozljeda, samo pitanje je kad. Dok ne prođe, Hrvatska će morati igrati bez jedinog pravog centarfora, bez igrača koji može igrati na više pozicija i koji je uvijek za reprezentaciju igrao sjajno.

Debitirao je u rujnu 2014. na Aldo Drosini protiv Cipra. Izbornik je bio Niko Kovač. U debiju je odigrao svih 90 minuta, a već u sljedeće dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Malte i Azerbajdžana, zabio po gol. Andrej je i u Rusiji igrao sjajno i zabio gol za izjednačenje u četvrtfinalu protiv Rusije. Za Hrvatsku je odigrao 46 utakmica i zabio 13 golova. Još mu nedostaju dva gola da prestigne Gorana Vlaovića i uđe među deset najboljih strijelaca u povijesti hrvatske reprezentacije. Uopće ne sumnjamo da će se vratiti i opet zabijati...