Kranjčar oštro o Ligi nacija: Prvi sam protiv toga, to je previše. A HNL? Dinamo je i dalje najjači...

Kakav je odnos s igračima? To njih treba pitati. Mijenja se to iz dana u dan. Granica postoji i ona je na meni da je povučem. Treneri koji se postave s autoritetom, prije svega znanja, najviše izvlače iz pojedinca. S duge strane treba osjetiti trenutak kada treba biti prijatelj. Nadam se da to dobro radim. Mislim da dobro plivam za sada, jer kompleksna je uloga trenera. Na kraju krajeva i mi se nadograđujemo, započeo je u emisiji 'Vikend vatrenih' pomoćnik izbornika U21 reprezentacije i bivši hrvatski reprezentativac Niko Kranjčar.

Iako je svojevremeno govorio da se nakon karijere ne vidi više u nogometu, na kraju je ipak - tu. Ne bi to bilo ti bez čovjeka poput Nike, a Kranjčar ističe da nije prerano završio igračku karijeru.

- O ne! Na vrijeme sam zaključio karijeru kroz koju sam imao podosta ozljeda. Nisam smatrao potrebnim opraštat se od reprezentacije. Kada sam prestao dobivati pozive to je bilo to za mene. Najljepši period u životu mi je igranje za reprezentaciju uz sva predivna iskustva koja sam imao u Dinamu, Hajduku i inozemstvu, ništa se ne može usporediti s igranjem u reprezentaciji.

San je pomoćnik Ivice Olića u 'mini vatrenima' koje očekuju dvije utakmice dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a protivnik je Gruzija. Mnogi mladići stasaju na hrvatskim travnjacima, a i ta mlada reprezentacija treba igrati u Hrvatskoj na mnogim ne tako dobrim terenima.

- Teško da je igdje u Hrvatskoj bolje. Kod nas uvjeti nisu dobri i to svi mi koji radimo u hrvatskom nogometu trebamo stalno ponavljati. Hrvatska nogometna reprezentacija zaslužuje najbolju moguću infrastrukturu i uvjete, ona je najbolji ambasador Hrvatske u svijetu i to ćemo naglašavati i ponavljati dok god se ne napravi stadion, pomoćna igrališta i tereni gdje će se nove generacije trebaju razvijati. Netko će reći da zato i imamo uspjeh, jer iz nikakvih uvjeta stvaramo talente i rezultat, ja sam uvjeren da će bolji uvjeti osigurati još bolje rezultate. Slovenija, Poljska, Češka... Svi imaju stadione, ne samo glavne, nego i od malih klubova. Nisam ušao dovoljno duboko u tu problematiku da objasnim zašto tamo može, a kod nas ne može, samo mogu reći da apeliram na sve koji mogu pomoći da se stvari pokrenu. Za pohvalu je pokretanje kampa, navodno kreće i obnova Maksimira... O Splitu da ne govorim. Djeca na pomoćnim terenima treniraju na jednoj umjetnoj travi i takvi dođu do finala Lige prvaka mladih. Zato skidam kapu svakom čovjeku koji radi u omladinskim pogonima, znam koliko poteškoća imaju i nadam se da će doći vrijeme kada će tome doći kraj - jasan je Niko.

Postavilo se i pitanje Marina Ljubičića koji ipak neće igrati za reprezentaciju, a igrao je za klub nakon ozljede koju je prijavio.

- Nema nikakvog slučaja. Marin je pokazao veliku požrtvovnost igrajući za Hrvatsku. On bi i sad pomogao. U razgovoru njega, liječnika i izbornika zaključeno je da nema potrebe riskirati daljnju ozljedu, da se oporavi ova dva tjedna koliko ima za oporavak i da bude sprema za ono što će nam, ako Bog da, biti najbitnije, a to je Europsko prvenstvo - objasnio je pomoćnik izbornika.

A onda se osvrnuo i na seniorsku reprezentaciju koja se trenutačno natječe u Ligi nacija.

- Ja sam prvi protiv nje. Igrače treba zaštititi, previše je utakmica. Liga nacija je postalo ozbiljno natjecanje u kojem nemaš pravo na štednju, ne možeš doći i ne odigrati. Traži se rezultat zbog rejtinga za Svjetsko prvenstvo. No, izbornik i dečki se snalaze i moramo niti ponosni na sve uspjehe koje smo ostvarili i ostvarujemo - oštar je bio Niko.

I za kraj, HNL. Hajduk je trenutačno vodeća momčad, a naslov brani Dinamo koji zaostaje četiri boda.

- I dalje mislim da je Dinamo najjača ekipa i da unatoč kiksevima koje su imali da je to za njih dostižno. Hajduk nema širinu kadra koji može izdržati cijelo prvenstvo. Hajduku sav respekt, ali se vidjelo u Varaždinu, kada Livaja nije 100 posto fit pate, fali im jedan, dva igrača.Bilo bi dobro da utrka za naslov traje što duže.