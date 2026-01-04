Na trenutke se činilo kao da smo na Snježnoj kraljici na Sljemenu, a ne u Sloveniji... Ipak, cijene hrane i pića brzo su nas podsjetile gdje se nalazimo
Kranjska kobasica košta kao da je od zlata, oduševili slovenski svirači: 'Zizi je naša! Volimo je'
Dvije utrke u slovenskom zimovalištu Kranjskoj Gori nisu Hrvatskoj donijele rezultate kakvima smo se nadali. Zrinka Ljutić završila je prvi put izvan top 10 ove sezone u subotu, osvojivši 22. mjesto, a dan kasnije odustala je iz slaloma nakon velike pogreške u prvom sektoru, dok Leona Popović nije imala dovoljno brzo vrijeme za drugu vožnju.
