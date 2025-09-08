Obavijesti

Sport

Komentari 0
FESTIVAL PIKADA

Krčmar drugi put osvojio Pršut Open! Čudesno finale klasičnog pikada bilo u rangu Premier lige

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Krčmar drugi put osvojio Pršut Open! Čudesno finale klasičnog pikada bilo u rangu Premier lige
Foto: Pikado klub Colosseum

Najbolji hrvatski pikadist pobijedio je u finalu elektronskog pikadu Marka Janjića u glavnom događaju vikenda, a onda je izgubio od istog suparnika u finalu klasičnog pikada u meču o kojem će se još dugo pričati

Najveći neslužbeni turnir u pikadu na ovim područjima, Pršut Open, na šestom izdanju dobio je prvog čovjeka koji ga je osvojio dva puta u nizu. Riječ je o najboljem hrvatskom pikadistu Borisu Krčmaru, koji je u finalu slavio protiv Marka Janjića i tako bio najbolji u konkurenciji od 196 pikadista, a postao je i prvi u šestogodišnjoj povijesti koji je turnir osvojio dva puta.

NAJVEĆI NESLUŽBENI TURNIR Tradicija ide dalje, stiže šesti Pršut Open: Nastavimo li ovako, morat ćemo u još veću dvoranu
Tradicija ide dalje, stiže šesti Pršut Open: Nastavimo li ovako, morat ćemo u još veću dvoranu

Kući je ponosno odnio novčanu nagradu od 1500 eura te pršut. Krčmar je uzeo glavni turnir nakon što je večer prije osvojio i turnir za zagrijavanje, a na zadnjem natjecanju trodnevne priredbe bio je i u finalu turnira u klasičnom pikadu. Bilo je to finale istih takmaca kao i u glavnom turniru u elektronskom pikadu. Finale koje će se još dugo prepričavati, a brojke su bile na razini mečeva Premier lige.

Marko Janjić bio je njegov protivnik i na kraju osvajač natjecanja u klasičnom pikadu, a s prosjecima od 95 i 90 u cijelome meču bili su na razini najjačeg svjetskog natjecanja, dok je upravo Janjić bacio gem od 12 strelica s prosjekom 125,25.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Valja istaknuti i najveći izlaz turnira, od 170, koji je bacio čelni čovjek Hrvatskog pikado saveza Ivan Močić Mosa, za što je nagrađen pancetom. Kod žena je najbolja bila Josipa Brzić, a sve je prošlo u vrhunskom sportskom tonu te druženju u gradu pršuta. Lijepa je tradicija nastavljena, a slijedi WDF Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!
NOVI KUT SNIMKE

VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!

Pojavila se nova snimka incidenta na FNC-u u Areni. Dok zaštitari pokušavaju savladati borca Abrahama Area, jedan čovjek u odijelu mu nogom gazi na glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025