Krčmar drugi put osvojio Pršut Open! Čudesno finale klasičnog pikada bilo u rangu Premier lige

Najveći neslužbeni turnir u pikadu na ovim područjima, Pršut Open, na šestom izdanju dobio je prvog čovjeka koji ga je osvojio dva puta u nizu. Riječ je o najboljem hrvatskom pikadistu Borisu Krčmaru, koji je u finalu slavio protiv Marka Janjića i tako bio najbolji u konkurenciji od 196 pikadista, a postao je i prvi u šestogodišnjoj povijesti koji je turnir osvojio dva puta.

Kući je ponosno odnio novčanu nagradu od 1500 eura te pršut. Krčmar je uzeo glavni turnir nakon što je večer prije osvojio i turnir za zagrijavanje, a na zadnjem natjecanju trodnevne priredbe bio je i u finalu turnira u klasičnom pikadu. Bilo je to finale istih takmaca kao i u glavnom turniru u elektronskom pikadu. Finale koje će se još dugo prepričavati, a brojke su bile na razini mečeva Premier lige.

Marko Janjić bio je njegov protivnik i na kraju osvajač natjecanja u klasičnom pikadu, a s prosjecima od 95 i 90 u cijelome meču bili su na razini najjačeg svjetskog natjecanja, dok je upravo Janjić bacio gem od 12 strelica s prosjekom 125,25.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Valja istaknuti i najveći izlaz turnira, od 170, koji je bacio čelni čovjek Hrvatskog pikado saveza Ivan Močić Mosa, za što je nagrađen pancetom. Kod žena je najbolja bila Josipa Brzić, a sve je prošlo u vrhunskom sportskom tonu te druženju u gradu pršuta. Lijepa je tradicija nastavljena, a slijedi WDF Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji.