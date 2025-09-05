Tradicija ide dalje, stiže šesti Pršut Open: Nastavimo li ovako, morat ćemo u još veću dvoranu

Dok obično prosinac vežemo uz pikado s obzirom da je tad Svjetsko prvenstvo PDC-a koje je najpraćenije što se televizije tiče, vrhunskim radom Hrvatskog pikado saveza sve više se prate i domaća natjecanja, kao i nastupi hrvatske pikado reprezentacije. Za to su, naravno, zaslužni pikadisti i pikadistice koji su na nedavnom Europskom prvenstvu uzeli 19 odličja, ali i Ivan Močić, čelni čovjek Hrvatskog pikado saveza koji praktički živi pikado. Sport je to za sve, a osim službenih natjecanja i rang lista tu su i ona posebno 'slatka', neslužbena gdje se osim vrhunskih nagrada, pikadisti i pikadistice druže i zabavljaju, ali i gdje se 'rađaju' novi naraštaji natjecatelja.

Jedan od takvih turnira je i tradicionalni Pršut Open koji će se od 5. do 7. rujna održati u dvorani srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Ovo je šesta godina tradicionalnog turnira, bila bi i sedma, ali zbog korone se nije održao jedne godine. Turnir je sve veći iz godine u godinu, zato smo praktički iz malo većeg kafića prešli u sportsku dvoranu u Drnišu, a moguće je da iduće godine pređemo i u još veću dvoranu. Lani je bilo 250 natjecatelja i natjecateljica, a nadamo se sličnim brojkama. Po broju prijavljenih i rezerviranih smještaja očekuje nas veliki turnir, da bude i jedan više nego lani, bit ćemo zadovoljni. Neki dolaze u zadnji čas, iako imamo i online prijave, to nije pravi pokazatelj. Na ovim prostorima je to najveći neslužbeni turnir, dolazili su ljudi iz Njemačke, Austrije, Slovenije te Bosne i Hercegovine i ove godine, kao i jaka imena - započeo nam je popularni Mosa.

U suradnji s dugogodišnjim prijateljem Mirom Buhom radi na organizaciji, ali i rastu ovog natjecanja koje se odlično uklopilo u dio Hrvatske koji je veoma poznat baš po - pršutu.

Foto: Pršut Open

- Kad se pojavio taj sajam, Miro i ja smo došli na ideju da nazovemo turnir Pršut Open, ukomponirali smo to u priču. Uz bogate novčane nagrade u prva tri mjesta u elektronskom pikadu ide pršut, kao i za prvo mjesto u ženskoj konkurenciji te klasičnom pikadu. Tu je i bogata tombola s pikado opremom, pršutom, pancetom, to je jedna priča koja iz godine u godinu raste. Pokazalo se dobro, nadamo se da će ova biti kao i sve prethodne s turnirom koji se pamti - rekao nam je Ivan pa nastavio:

- Stavljamo datum turnira tako da ga spojimo sa Festivalom pršuta koji je bio prošli vikend i ta priča traje. Da nam je netko rekao da će se to ovako razviti, rekli bi mu da je lud, a priče ne bi bila moguća bez naših pršutara i sponzora.

Prvi dan u petak je na rasporedu warm up turnir za zagrijavanje, Glavni događaj vikenda je turnir u elektronskom pikadu u subotu, 6. rujna, s glavnom nagradom od 1500 eura i, naravno, pršutom, dok onaj tko baci najveći izlaz dobiva pancetu. Posebno će se natjecati i žene, a nedjelja je dan za sumiranje dojmova, ali i turnira za prave romantičare kad je na rasporedu klasični pikado.

- Uskoro idemo u Koreju na WDF Svjetsko prvenstvo, u neku ruku je to i mala provjera prije prvenstva. Gotovo svi najbolji hrvatski igrači bit će na turniru u Drnišu što nas izuzetno veseli, zahvalni smo im što iz godine u godinu uveličavaju naš turnir - objašnjava nam Ivan.

U vrhunsko druženje i natjecanje uklopit će se i gastronomski dio, a ne bi to bilo to bez najboljih delicija tog kraja u kojima će moći uživati kako natjecatelji u predahu između mečeva, tako i posjetitelji koji dolaze bodriti svoje miljenike.

- Što se tiče gastronomskog dijela, tu je pršut, sir, panceta, kruh ispod peke za sve sudionike plus grah i manistra spremljeni po recepturi jedne vrijedne gospođe. Otići će oko 40 kila pršuta i pancete, 20 kila sira, bit će i roštilja, potrudit ćemo se da nitko od naših posjetitelja i natjecatelja ne ode gladan - zaključio nam je Ivan kroz smijeh u revijalnom tonu.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Do popodnevnih sati u petak još se primaju prijave putem online obrasca, a ako se netko slučajno ne snalazi najbolje, sve to može odraditi i telefonski, ali i dolaskom na lice mjesta. Čeka nas mnoštvo vrhunskih pikado okršaja, ali i odlična prilika za druženje uz sport koji je stvorio mnoga prijateljstva kako diljem Lijepe naše, tako i izvan nje.