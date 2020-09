Krčmar u naletu! Veliki preokret 'Najvećeg' protiv 4. na svijetu

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (41) je nakon lošeg otvaranja PDC sezone okrenuo novu stranicu. Treći dan zaredom pruža čudesne partije, a ovaj je put gubio 5-2 uz dvije strelice protivnika za meč pa slavio 6-5

<p>Gabriel <strong>Clemens </strong> (PDC - 36.), Dave <strong>Chisnall </strong> (PDC - 10.), Krysztof <strong>Ratajski </strong> (PDC - 15.) i sad Michael <strong>Smith </strong>(PDC - 4.), nevjerojatan je to niz 'skalpova' koje je u posljednja tri dana skinuo nevjerojatni <strong>Boris </strong>'The Biggest' <strong>Krčmar </strong>(PDC - 125.)! Nakon što je na početku sezone u najboljoj svjetskoj pikado organizaciji muku mučio i tu i tamo stigao do koje pobjede, najbolji hrvatski pikadist u velikom je naletu.</p><p>Treći je dan 'Autumn Seriesa', odnosno manjih turnira PDC-a koji se igraju od 12. do 16. rujna. A Boris bi se, ako ovako nastavi, mogao naći na visokoj poziciji na kraju turnira te osigurati veliki pomak na ljestvici najboljih svjetskih pikadista. Nakon što je treći dan u prvom meču sa 6-3 bio bolji od <strong>Clarka</strong>, već ga je za ulaz među najboljih 64. čekao četvrti pikadist svijeta, Michael 'Bully boy' <strong>Smith</strong>.</p><p>I dominirao je Smith, stigao do 5-2 i imao dvije strelice za pobjedu, ali ih nije iskoristio. Krčmar je to prihvatio i stigao do 5-3, a onda na 'Šangaj 20' stigao i do 5-4. Namjestio se 'Bully boy' na duplih 20 i u desetom gemu, čekao tri strelice za meč, a Krčmar opet kaže 'ne može' i izlazi na 121! A onda je prosuo Smith i još tri meč strelice na duplih 10 te je 'Najveći' ušao među najboljih 64 treći dan zaredom. No, među 32 nije uspio i treći put u tri dana, jer je Lisa <strong>Ashton </strong>veliki posao.<br/> </p><p>Gubila je 4-0, a na kraju slavila sa 6-5 s time da je Boris trebao imati dvije strelice za meč, ali je na pogodio T20 kad mu je do kraja ostalo samo 60 i tako 'presudio' sam sebi jer je Lisa odigrala nevjerojatan zadnji gem. No, bilo kako bilo, Boris i dalje ima priliku napraviti nove velike stvari jer su još dva dana ispred njega.</p><p>Prvi je dan nanizao <strong>Nenjtesa </strong>(6-1), Clemensa (6-5) i Chisnalla (6-1), ali nije mogao ništa kad se s druge strane našao svjetski prvak <strong>Peter </strong>'Snakebite' <strong>Wright </strong>i izgubio (6-4). Drugi je dan natjecanja odmah izbacio najjačeg igrača na svojoj ploči Krzysztofa <strong>Ratajskog </strong>(6-5) pa je zatim istim rezultatom slomio i <strong>Lowea </strong>i <strong>Huybrechtsa </strong>da bi nesretno izgubio od Nijemca Schindlera (6-4), ali danas ima veliku priliku za još jedan veliki iskorak.</p>