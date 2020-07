'Najveći' je uzeo TOP 10 skalp: Boris Krčmar slomio Chisnalla!

Nakon što je tri dana igrao na visokoj razini, ali u ključnim trenutcima nije uspio pogoditi izlaz, naš najbolji pikadist Boris Krčmar (40) pobijedio je u 1. kolu Summer Seriesa veliko svjetsko ime, Davea Chisnalla (39) sa 6-2

<p>Mučio se nakon povratka pred ploču <strong>Boris 'The Biggest' Krčmar</strong> (40), ali isplatilo se! Ove je sezone zaradio mjesto među elitom u <strong>PDC</strong>-u (Professional Darts Corporation) i sad je, mnogi bi rekli napokon, pokazao da nije bez razloga višestruki svjetski i europski prvak u 'soft tip' pikadu. 'Najveći' je skinuo skalp četvrtfinalistu Svjetskog prvenstva i desetom igraču svijeta<strong> Daveu Chisnallu </strong>(39)!</p><p>Nakon pauze zbog pandemije korona virusa, najbolji svjetski pikadisti vratili su se u Milton Keynes u Velikoj Britaniji gdje se održava zadnji dan PDC Summer Seriesa. To je događaj od pet turnira zaredom, a Boris nije imao sreće u prva četiri dana. Prvo je izgubio od četvrtog igrača svijeta <strong>Roba Crossa</strong> i to sa 6-5, jedva. Drugi je dan svladao <strong>Meiklea </strong>6-2 da bi zatim izgubio od 'Superchina' <strong>Daryla Gurneyja</strong> koji je sedmi igrač svijeta sa 6-1.</p><p>Sljedeći je dan prosuo vodstvo protiv Raffertyja kao i izlaze za pobjedu protiv <strong>Raffertyja</strong>, a onda je napravio isto i protiv <strong>Rickyja Evansa</strong>. Nije imao sportske sreće Boris, ali vratilo se sve u posljednjem danu turnira. Osvojio je prvo bacanje i uspio je stići do ranog breaka te otići na 3-0, ali vratio se 'Chizzy' na 3-2. Ipak, Boris je uzeo svoje bacanje i ponovio break te na svoje bacanje slomio protivnika za 6-2.</p><p>I to u 'soft tip' stilu na 'steel tip' način. Chisnall je promašio izlaz za osvajanje gema na duplo 20 te mu je ostalo duplo 10, Boris je imao 121. Pogodio je u tri puta 20, zatim u 11 da bi trećom strelicom, kao u najboljim danima, pogodio direktno u bull za veliku pobjedu. A ima i priliku ostvariti osobni rekord na Touru jer je izbacio najboljeg igrača sa svoje ploče te ubrzo igra protiv 99. igrača svijeta, vrlo dobrog Nizozemca <strong>Martijna Kleermakera</strong>.</p>