Kreće finalno NBA ludilo: Jimmy 'Buckets' na Tatumovu družinu

Lakersi će tek nakon tri sata ujutro saznati protivnika u konferencijskom finalu, a prije toga će svoju seriju konferencijskog finala na Istoku započetki Boston i Miami. Za koga ste? Pratite susret na 24sata...

<p>Sedma utakmica druge runde Zapadne konferencije između<strong> Clippersa i Nuggetsa</strong> te prva utakmica finala Istoka između <strong>Celticsa</strong> i <strong>Heata </strong>u jednoj večeri. Prava poslastica! NBA večer možete pratiti u prijenosu uživo uz analizu na portalu 24sata od ponoći, a utakmica između Celticsa i Heata počinje u 00:30 uz prijenos na Areni 1.</p><h2>Denver voli dramu</h2><p>'Grumenje' iz Colorada po drugi put se u jednom doigravanju našlo u nezavidnoj situaciji. Nakon što su protiv Utah Jazza gubili 3-1 pa preokrenuli, ista stvar dogodila im se i protiv Clippersa, osim naravno - još potpunog preokreta do kojeg bi moglo doći večeras. I dok je protiv Jazza za preokret najzaslužniji bio <strong>Jamal Murray</strong> sa svojim bravurama, u ovoj seriji stvari je u svoje ruke uzeo srpski centar <strong>Nikola Jokić</strong>, što je posebice došlo na vidjelo u posljednjoj, šestoj utakmici u kojoj je zabio čak 34 poena.</p><p>Kako je do toga došlo? Za početak, Nuggetsi su u posljednje dvije utakmice pokazali nevjerojatan porast energije nakon poluvremena, odnosno Clippersi su pokazali pad. Iako bi Denver trebao biti umornija momčad s obzirom da se nisu stigli odmoriti nakon prve serije, to tako baš i ne izgleda, a iako bi neki pomislili da je sve u Jokiću, tu postoje mnogi faktori.</p><h2>Nije sve samo u Jokiću</h2><p>Za početak, Denveru nevjerojatno puno pomaže povratak <strong>Garyja Harrisa</strong>. Bek šuter napokon se vratio od ozljede (izbivao je većinu prve runde, op. a.), a to se uvelike vidi na obrambenoj strani terena. </p><p>Dok je u prvoj rundi Denver bio momčad koja ne može obraniti baš ništa te Jazz svladava u svojevrsnom revolveraškom obračunu, ovdje je druga priča. Harris je oduvijek bio poznat kao jako dobar obrambeni igrač koji se muči s ozljedama, no njegova energija i obrana na <strong>Kawhiju Leonardu</strong> kao i kemija koju ima s Jokićem su postali pravi x-faktor za momčad <strong>Mikea Malonea</strong>. Harris već godinama unazad ima odličnu igru u napadu s Jokićem, no nimalo sličnu onoj kakvu imaju Jokić i Murray. </p><p>Murray i Jokić najčešće igraju razne varijacije pick napada, bila to ona u kojoj se Jokić odmotava prema košu ili ona u kojoj izlazi na tricu pa šutira ili probija dok mu je čuvar na krivoj nozi, a kad je u pitanju Harris njegova igra u napadu se temelji na spot-up tricama i cutevima prema reketu. On je u napadu zbog toga idealan komplementarni igrač srpskom centru koji ima nevjerojatno dobar osjećaj za dodavanje te fantastičan pregled igre.</p><p>Jako bitan kotačić u obrambenoj igri Denvera je i<strong> Jerami Grant</strong>. Krilo visoko 203 centimetra ima iznimno duge ruke, a Grant je i jako pokretan pa tako u obrani može braniti više pozicija, i ono što je jako bitno, preuzimati u pick igri. </p><p>Naposljetku, možda nije sve u Jokiću, ali Jokić je - nevjerojatan. Ponekad izgleda nespremno, pa se 20 minuta kasnije čini kao da umor uopće ne djeluje na njega, a na terenu vidi sve ono što ne vidi baš nitko. Inteligencija je na nevjerojatnoj razini, šuterski je fantastičan, a potezi u post-igri su čudesni. Čuvati njega je prava muka...</p><h2>Što trebaju raditi Clippersi?</h2><p>Već godinama se u NBA ligi govori kako nije dobro da ti najbolji igrač bude centar, naročito ako mu defenzivna strana terena nije ona jača. Za to se često koristio primjer<strong> DeMarcusa Cousinsa</strong>, koji je nevjerojatno napadački talentiran, ali obrambeno propuh, a potom se koristio i primjer Jokića, ofenzivnog maestra, ali jako teretnog i sporog centra. </p><p>Ipak, Jokić je znatno smršavio za vrijeme pauze zbog pandemija korona virusa, a s godinama u ligi njegova košarkaška inteligencija došla je na vidjelo i u obrani pa tako srpski centar nerijetko zna pročitati protivnički napad potez ili dva unaprijed što rezultira ukradenom loptom. Ipak, i dalje je spor za mnoštvo protivnika. Upravo je na to trener Clippersa <strong>Doc Rivers</strong> vjerojatno i računao kad je ubacivao<strong> Montrezla Harrella </strong>umjesto<strong> Ivice Zupca</strong> i dao mu više minuta. </p><p>Računao je kako je Harrell brži od Jokića i slično, ali Srbin je zapravo iskoristio visinsku prednost nad protivnikom, natrpao ga i u potpunosti razvalio koncepciju koju je Rivers imao. Uz to, Clippersima ne pomaže i to što je Rivers trener za kojeg je možda najčudnije što još ima posao.</p><h2>George se večeras mora pojaviti</h2><p>Clippersima, za početak, treba barem solidan <strong>Paul George</strong>. <strong>Kawhi Leonard</strong> isporuči gotovo uvijek na razini, a George, koji ponosno nosi nadimak '<em>Playoff P</em>', je u doigravanju zapravo jako nekonstantan i nerijetko nestane s terena. To se u sedmoj utakmici ne smije dogoditi. Denverova prednost je što Harrisa mogu baciti na jednog, a Granta na drugog od dvojice, no potom dolazimo na glavni dio priče.</p><p>Nikolu Jokića treba napadati od prve do zadnje minute utakmice. Istina, Jokić se zna pozicionirati, pametan je, ali je trom pri preuzimanju, može zapeti na bloku, a naročito je trom nakon što preuzme nižeg igrača. Uz to, ponekad je sklon i napraviti nekoliko faulova i u reketu rano u utakmici, a ako imaš tri ili četiri faula do poluvremena - u velikom si problemu. Clippersi trebaju, što post igrom Hrvata Ivice Zupca, što pick igrom, napadati Srbina do maksimuma.</p><p>Po mogućnosti, trebaju ga napadati zajedno s Murrayem, a za tu bi zadaću bilo idealno da u igri ne bude lajavi Pat Beverley, već Lou Williams. Murray i Jokić obrambeno i nisu recept za uspjeh, a to treba iskoristiti. </p><p>Isto tako, treba napadati i <strong>Michaela Portera Juniora</strong>. Napadački potentno krilo u obrani je - prava katastrofa... Iako jedan na jedan obranu može odigrati, loše čita protivničke setove te se gubi na blokovima.</p><h2>Heat je lud!</h2><p>U drugoj seriji za početak imamo momčad Miami Heata, koja je došla tu usprkos svim očekivanjima kako će ih natrpati Milwaukee Bucksi predvođeni prema mnogima i najboljim igračem lige <strong>Giannisom Antetokounmpom</strong>.</p><p>Ipak, momčad s Floride potpuno je nesvakidašnja, a Buckse su baš deklasirali. I stigli do finala Istoka protiv Celticsa. Ključni faktori protiv Bucksa: pobjeda jednog trenera nad drugim, mladi igrači koji ne prikazuju nervozu i požrtvovni veterani <strong>Jimmy Butler i Goran Dragić.</strong></p><p>Za početak, <strong>Erik Spoelstra </strong>već godinama slovi za jednog od najboljih trenera lige, ali prosječan pratitelj NBA lige ne bi rekao da je znatno ispred <strong>Mikea Budenholzera</strong>. Budenholzer je radio čuda u regularnoj sezoni s ekipom Atlanta Hawksa prije nekoliko godina kada je All-Star igrač postao čak i <strong>Kyle Korver </strong>s 13 poena u prosjeku, a sad je to radio i s Bucksima.</p><h2>'I Need a Herro'</h2><p>Međutim, doigravanje nije regularna sezona. Doigravanje je prilagodba svakom protivniku, a Budenholzer je trener koji svoj sistem gura na uvijek isti način. Protiv Heata takav sistem jednostavno otpočetka nije mogao proći. U korist Heatu išlo je i to što je <strong>Tyler Herro</strong> igrao toliko dobru košarku da je cijela Florida pjevala pjesmu 'I Need a Hero' Bonnie Tyler, kao i to što je <strong>Jae Crowder </strong>odradio odličan obrambeni posao na Antetokounmpu iako je Spoelstra prvotno na Grka mislio baciti centra <strong>Bama Adebaya</strong>. Zašto nije?</p><p>Jedan od razloga odlične kemije u Miamiju je taj što trener vjeruje igračima te prije svake serije pita svoje igrače koga žele čuvati. Iako to naposljetku ne mora biti tako te trener može odlučiti suprotno, njihova odluka nerijetko se uvaži, a tako je bilo i u ovom slučaju, a Spoelstrino povjerenje u Crowdera isplatilo se.</p><p>Isto tako, odlična je stvar što se u ekipu uklopio i <strong>Jimmy Butler</strong> koji se ponekad znao činiti problematičnim. Butler je voljan šutnuti 0 ili 25 lopti u Heatu, a to mu, čini se, i paše. Ako ga ide, šutira, ako ne, doprinosi na druge načine. Ne mora zabiti svaku večer 30 i više poena, a toga je svjestan i to mu se sviđa.</p><p>S druge strane, Celticsi su se itekako mučili protiv prošlogodišnjih prvaka Raptorsa iako Raptorsi više nemaju Kawhija, a njihov novi najbolji igrač<strong> Pascal Siakam </strong>nestao je s mape. 'Spicy P' igrao je kritično loše, more ne bi pogodio ni s broda, a to se itekako vidjelo u seriji. </p><p>Fantastičnu ulogu odigrao je glavni borac trenera <strong>Brada Stevensa</strong>, <strong>Marcus Smart</strong>. Od obrambene strane terena po kojoj je uvijek bio poznat, pa sve i do one napadačke, u kojoj je u par navrata izrešetao Toronto tricama što zasigurno nikad nije slovio kao njegov forte.</p><p>Veliku ulogu u Celticsima igraju mlada krila <strong>Jayson Tatum i Jaylen Brown</strong>. Upravo na krilima odvit će se najveća bitka, a iako su Celticsi na papiru kvalitetnija momčad, moglo bi se čak reći da bi im 'vrućina' mogla loše sjesti. Zašto?</p><h2>Heat ima puno oružja</h2><p>Ok, nije problem naći čuvara za Butlera. Iako je znatno viši od Smarta, Stevens bez problema može upravo Smarta baciti na njega, a može iskoristiti i Browna. </p><p>Problem nastaje kod toga što Heat izuzev Butlera ima još i - iskusnog Slovenca <strong>Gorana Dragića</strong> koji nije zvijezda, ali može s lakoćom zabiti 25+ poena i kazniti protivničku momčad ako mu ostavi puno prostora, nevjerojatno talentiranog šutera <strong>Duncana Robinsona</strong> koji u bilo kojoj datoj večeri kada je u ritmu može zabiti šest ili sedam trica te Tylera Herroa koji se polako nazire kao novi heroj Miamija. </p><p>Za očekivati je da neće svaku večer svi od nabrojanih biti u ritmu, jer se to u košarci jednostavno jako rijetko događa, ali ako svi budu imali dobru večer, Celticsima će biti jako teško braniti ih. Uz to, tu je i <strong>Bam Adebayo</strong> koji zna i odlično razigravati momčad, kao i još jedan mladi igrač, <strong>Kendrick Nunn</strong>, koji može biti opasan.</p><p>Ipak, daleko od toga da je Heat favorit, usprkos tomu što će Celticsi u seriju ući i bez <strong>Gordona Haywarda</strong> koji je opet ozlijeđen.</p><h2>Bostonu treba pravi Kemba</h2><p><strong>Kemba Walke</strong>r možda nije superstar. Nije čovjek koji će sam nositi franšizu do druge ili treće runde doigravanja, možda ni do doigravanja uopće, ali godinama je u Charlotte Hornetsima pokazivao da je izvrstan u napadu. Nevjerojatno brz, kvalitetan šuter i snalažljiv kad treba doći do reketa.</p><p>Upravo on bi mogao biti ključni faktor u ovoj seriji. Naravno, Tatum je nevjerojatno talentiran igrač, zabit će svoje poene, doprinijet će svemu i Brown, možda opet poludi i Smart, ali upravo o Kembi mogao bi ovisiti rezultat u ovoj seriji. Zašto?</p><p>Dok Celticsi imaju Smarta, teško je za očekivati kako će se u Heatu naći obrambeni specijalac koji će po cijelu utakmicu provoditi na Walkeru. U redu, ako Walker krene vruć u utakmicu, možda ga počne čuvati Butler, ali vrući Kemba problem je za svakoga. Walker u ovom doigravanju zabija tek 28,4% trice, što je užasan postotak, a to mora biti bolje u ovoj seriji. Najvjerojatnije će na njemu biti neki igrač koji ga može čuvati solidno, ali ne i vrhunski, poput Dragića. Bostonu treba onaj Walker koji kažnjava centimetre prostora tricom sa sedam i pol metara, ili pak onaj koji s lakoćom probije u reket ako je obrana na šutu odlična.</p><p>Za kraj, jako je lijepo među najboljim ekipama Istoka, za razliku od onih na Zapadu, vidjeti vrhunske trenere. Okršaj Stevensa i <strong>Nicka Nursea</strong>, trenera Toronta, bio je sukob dvojice mladih genijalaca, a u Heatu i Celticsima ponovno imamo dvije ekipe s vrhunskim trenerima i sustavom igre. </p><p>Prava poslastica od serije trebala bi početi u ponoć i pol po našem vremenu, a taj događaj možete uživo pratiti i na našem portalu.</p><p> </p><p> </p><p> </p>