Kreće razigravanje za drugu ligu: Pet klubova se bori, igra se na samo jednu utakmicu

Zastor nad Prvom HNL spustili smo prije deset dana pobjedom Dinama nad Hajdukom u posljednjem kolu. Dok su igrači na odmoru, a čelnici klubova kuju planove za sljedeću sezonu, u 3. HNL tek sada kreće drama.

Mladost Ždralovi, Grobničan, Zagorec, Hrvace i Vukovar 1991 osvojili su treću ligu svatko u svojoj skupini i sada će razigravati za ulazak u drugu ligu koja će od sljedeće sezone imati 12 klubova i zvat će se Prva HNL, dok će prva liga biti preimenovana u Elitnu ligu.

Ždrijeb za play-off održan je u prostorijama HNS-a, a ono što je raritet je to da se igra samo jedna utakmica. Prednost domaćeg terena u ovome slučaju posebice dolazi do izražaja. Osim domaćeg terena, ždrijeb je donio parove polufinala, ali kako je pet klubova, dva će morati razigravati za ulazak u polufinale, a nasumičnim ždrijebom odlučeno je kako će to biti Mladost Ždralovi i Grobničan Čavli.

Oni će svoj susret odigrati već 4. lipnja, a pobjednik tog dvoboja će u polufinalu doigravanja ugostiti Zagorec iz Krapine. Utakmica je na rasporedu 8. lipnja. Drugi polufinalni par čine Hrvace i Vukovar 1991.

Pobjednici polufinala sučelit će se 12. lipnja, a tko slavi, ide u drugu ligu. Ostali će utjehu pronaći u Jedinstvenoj trećoj ligi koja premijerno stupa na snagu od sljedeće sezone. Licencu je predalo 46 klubova, brojat će 16 klubova, ali još nije poznato tko će sudjelovati.

Najčitaniji članci