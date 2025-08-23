Kreće Serie A! Čak 14 Hrvata zasad je u natjecanju, evo koga kladionice vide kao favorita

Kreće Serie A! Vijest je to koju će ljubitelji Calcia dočekati s oduševljenjem, a kako i ne bi. Talijansko je prvenstvo ove sezone jedno od najzanimljivijih u Europi jer praktički i nema izrazitog favorita.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake'

Inter (721 mil.eura)

Europski viceprvak promijenio je trenera u novoj sezoni, a Simonea Inzaghija na klupi je zamijenio Cristian Chivu koji je svojevrsna kocka za klub. Ovo mu je drugi seniorski trenerski angažman u karijeri, a prije Intera vodio je samo Parmu. Na klupskom SP-u nije to izgledalo savršeno, ali tada je tek došao.

Internazionale je prošle sezone na pomalo čudan način ostao bez titule, izgubivši osam bodova u zadnjih šest kola. Imaju najvrijedniju momčad po TM-u, a posebno će zanimljivo biti vidjeti kako će se u momčad uklopiti Petar Sučić (21).

Juventus (559.7 mil.eura)

Momčad Igora Tudora druga je po vrijednosti u Serie A, ali malo ju tko vidi na tronu ove sezone. Potrošili su 118.5 milijuna eura u prijelaznom roku, a zaradili 67, ali najveće pojačanje stiglo je bez odštete (Jonathan David). Prošlu sezonu završili su na 4. mjestu.

Milan (481.3 mil.eura)

Luka Modrić (39) je stigao i automatski su apetiti porasli. Došao je i Estupinan iz Brightona, a čeka se i Victor Boniface iz Bayera. "Rossoneri" su složili vrlo zanimljivu momčad i mnogi ih vide kao potencijalno iznenađanje ove sezone, a Massimiliano Allegri već je osvajao trofeje u Serie A...

Atalanta (457.6 mil.eura)

Gasperinija je na klupi zamijenio naš Ivan Jurić i sada ostaje za vidjeti kako će to sve skupa funkcionirati.

Napoli (457 mil.eura)

Aktualni prvak Italije tek je peti po vrijednosti momčadi uoči početka talijanskog prvenstva. Poznata je već praksa da Antonio Conte najbolje iz momčadi redovito izvlači na kratke staze, a ovo će mu biti druga sezona na klupi...

Zanimljivo, upravo je Napoli prvi favorit za naslov prema kladionicama. Koeficijent na titulu Napolitanaca iznosi 2,7, dok je iza njega Inter (3,5) pa Juventus (6) i Milan (6).

Čak 14 Hrvata igrat će u Serie A ove sezone, a vjerojatno će najviše u živi javnosti biti Modrić (Milan), Pašalić (Atalanta), Sučić (Inter) i Baturina (Como).

Hrvati u Serie A

Martin Baturina - Como

Petar Sučić - Inter

Marin Pongračić - Fiorentina

Mario Pašalić - Atalanta

Nikola Vlašić - Torino

Matija Frigan - Parma

Nikola Moro - Bologna

Luka Modrić - Milan

Domagoj Bradarić - Hellas Verona

Adrian Šemper - Pisa

Ivan Smolčić - Como)

Toma Bašić - Lazio

Marko Rog - Cagliari

Ante Vuković - Pisa