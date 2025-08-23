Aktualni prvak Italije tek je peti po vrijednosti momčadi uoči početka talijanskog prvenstva. Poznata je već praksa da Antonio Conte najbolje iz momčadi redovito izvlači na kratke staze, a ovo će mu biti druga sezona na klupi...
Kreće Serie A! Čak 14 Hrvata zasad je u natjecanju, evo koga kladionice vide kao favorita
Kreće Serie A! Vijest je to koju će ljubitelji Calcia dočekati s oduševljenjem, a kako i ne bi. Talijansko je prvenstvo ove sezone jedno od najzanimljivijih u Europi jer praktički i nema izrazitog favorita.
Inter (721 mil.eura)
Europski viceprvak promijenio je trenera u novoj sezoni, a Simonea Inzaghija na klupi je zamijenio Cristian Chivu koji je svojevrsna kocka za klub. Ovo mu je drugi seniorski trenerski angažman u karijeri, a prije Intera vodio je samo Parmu. Na klupskom SP-u nije to izgledalo savršeno, ali tada je tek došao.
Internazionale je prošle sezone na pomalo čudan način ostao bez titule, izgubivši osam bodova u zadnjih šest kola. Imaju najvrijedniju momčad po TM-u, a posebno će zanimljivo biti vidjeti kako će se u momčad uklopiti Petar Sučić (21).
Juventus (559.7 mil.eura)
Momčad Igora Tudora druga je po vrijednosti u Serie A, ali malo ju tko vidi na tronu ove sezone. Potrošili su 118.5 milijuna eura u prijelaznom roku, a zaradili 67, ali najveće pojačanje stiglo je bez odštete (Jonathan David). Prošlu sezonu završili su na 4. mjestu.
Milan (481.3 mil.eura)
Luka Modrić (39) je stigao i automatski su apetiti porasli. Došao je i Estupinan iz Brightona, a čeka se i Victor Boniface iz Bayera. "Rossoneri" su složili vrlo zanimljivu momčad i mnogi ih vide kao potencijalno iznenađanje ove sezone, a Massimiliano Allegri već je osvajao trofeje u Serie A...
Atalanta (457.6 mil.eura)
Gasperinija je na klupi zamijenio naš Ivan Jurić i sada ostaje za vidjeti kako će to sve skupa funkcionirati.
Napoli (457 mil.eura)
Zanimljivo, upravo je Napoli prvi favorit za naslov prema kladionicama. Koeficijent na titulu Napolitanaca iznosi 2,7, dok je iza njega Inter (3,5) pa Juventus (6) i Milan (6).
Čak 14 Hrvata igrat će u Serie A ove sezone, a vjerojatno će najviše u živi javnosti biti Modrić (Milan), Pašalić (Atalanta), Sučić (Inter) i Baturina (Como).
Hrvati u Serie A
- Martin Baturina - Como
- Petar Sučić - Inter
- Marin Pongračić - Fiorentina
- Mario Pašalić - Atalanta
- Nikola Vlašić - Torino
- Matija Frigan - Parma
- Nikola Moro - Bologna
- Luka Modrić - Milan
- Domagoj Bradarić - Hellas Verona
- Adrian Šemper - Pisa
- Ivan Smolčić - Como)
- Toma Bašić - Lazio
- Marko Rog - Cagliari
- Ante Vuković - Pisa
