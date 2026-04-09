Kreće WRC Croatia Rally: Točna satnica i lokacije svih brzinskih ispita. Evo što sve trebate znati

Nakon jednogodišnje pauze, Svjetsko reli prvenstvo (WRC) vraća se u Hrvatsku. Četvrta utrka sezone, Croatia Rally, održava se od 9. do 12. travnja, no ovaj put u potpuno novom ruhu. Umjesto Zagreba, centar oktanskog zbivanja seli se na Kvarner, s Rijekom kao gradom domaćinom i Automotodromom Grobnik kao srcem natjecanja. Vozače i gledatelje očekuje više od 300 kilometara brzinskih ispita kroz Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, na ruti koja je više od 75 posto nova u odnosu na posljednje izdanje iz 2024.

Spektakl počinje svečanim startom na riječkom Korzu u četvrtak, a završava dodjelom nagrada u Opatiji, dok će servisni park na Grobniku biti glavno mjesto okupljanja timova, mehaničara i navijača.

Opatija: WRC Croatia 2026, photoshoot na Opatijskoj Slatini | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Potpuno nova ruta i novi izazovi

Promjena lokacije donijela je i drastične promjene na stazi. Organizatori su pripremili rutu koja kombinira uske i tehnički zahtjevne ceste s čestim promjenama podloge i ritma, što je oduvijek bio zaštitni znak hrvatskog relija. Poseban izazov predstavljat će dionice koje se s obale Jadrana penju na više od 1200 metara nadmorske visine, poput brzinskog ispita Platak, gdje bi promjenjivi vremenski uvjeti mogli odigrati ključnu ulogu.

Vodeći vozač prvenstva, Velšanin Elfyn Evans, s oprezom gleda na nove staze.

​- Hrvatska je u prošlosti bila dobar reli za nas, tako da je lijepo vratiti se. To je uvijek utrka s puno promjena podloge, a time i puno promjena u prianjanju, no ove godine ima više nepoznanica jer se događaj preselio prema obali. Morat ćemo vidjeti kakvi su novi brzinski ispiti kad stignemo tamo i napisati puno novih bilješki tijekom upoznavanja staze - rekao je Evans.

Gdje i kada pratiti najbolje reli vozače svijeta

Ovogodišnji Croatia Rally sastoji se od 20 brzinskih ispita. Servisni park na Automotodromu Grobnik bit će otvoren za posjetitelje tijekom cijelog vikenda i nudit će jedinstvenu priliku za promatranje rada vrhunskih mehaničara, fan zone i susrete s vozačima.

Četvrtak, 9. travnja: Shakedown i start u srcu Rijeke

Akcija počinje u četvrtak ujutro testnom vožnjom, takozvanim shakedownom, na dionici Viškovo - Jelenje (3,44 km) koja će se voziti od 10:01. Cesta ŽC5055 od Saršona do Trnovice bit će zatvorena za promet od 8:00 do 17:30. Vrhunac dana bit će ceremonijalni start na riječkom Korzu u 18:30, gdje će se navijačima predstaviti sve posade, uz prijenos na HTV-u 2.

Petak, 10. travnja: Istarski maraton i legendarna Učka

Prvi pravi natjecateljski dan vodi karavanu u Istru. Voze se četiri brzinska ispita, svaki po dva puta. Dan otvara BI Vodice - Brest (14,12 km) u 9:13, slijedi BI Jezero Butoniga - Motovun (13,78 km) u 10:11. Najduži ispit dana je BI Beram - Cerovlje (23,78 km) s početkom u 11:14, a jutarnji krug završava povratkom preko Učke (11,75 km) u 12:02. Poslijepodne se isti ispiti voze ponovno, s drugim prolaskom kroz Vodice u 15:15, Jezero Butoniga u 16:13, Beram u 17:16 te Učku u 18:04. Promet na dionici preko Učke (ŽC5047) bit će zatvoren od 9:00 do 22:00.

Subota, 11. travnja: Adrenalin na Platku i kroz Karlovačku županiju

Subotnji program donosi osam novih brzinskih ispita. Dan počinje u Gorskom kotaru na atraktivnom Platku (16,26 km) u 8:43, nakon čega slijedi BI Ravna Gora - Skrad (10,13 km) u 9:41. Karavana se potom seli u Karlovačku županiju na BI Generalski Stol - Zdihovo (22,48 km) u 11:05 te na kratki, ali zahtjevni ispit Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki (9,11 km) u 12:03. Svi ispiti ponavljaju se i u poslijepodnevnim satima, s drugim prolaskom kroz Pećurkovo Brdo u 14:12, Generalski Stol u 15:05, Ravnu Goru u 16:23 te Platak u 17:22. Cesta na Platku (Gornje Jelenje - Platak) bit će zatvorena od 5:30 do 21:30.

Nedjelja, 12. travnja: Odluka na dionici Alan - Senj

Posljednjeg dana relija odluka o pobjedniku past će na četiri brzinska ispita. Vozi se dionica Bribir - Novi Vinodolski (14,17 km) u 8:05 i 10:38. Ključni trenuci očekuju se na brzinskom ispitu Alan - Senj (14,56 km), čiji će drugi prolaz u 13:15 biti ujedno i "Wolf Power Stage" koji donosi dodatne bodove najbržim posadama. Pobjednici će biti okrunjeni na ciljnoj ceremoniji u Opatiji, ispred hotela Milenij, a Ulica Maršala Tita bit će zatvorena od 12:00 do 21:00.

Evans brani vodstvo, Toyota dominantna

Nakon tri utrke sezone (Monte Carlo, Švedska i Kenija), u Hrvatsku kao vodeći čovjek prvenstva stiže vozač Toyote Elfyn Evans sa 66 bodova. Slijedi ga momčadski kolega Oliver Solberg s osam bodova manje, dok je treći pobjednik Safari relija, Takamoto Katsuta, s 11 bodova zaostatka. Dominaciju Toyote potvrđuje i poredak konstruktora, gdje Toyota Gazoo Racing WRT vodi s 41 bodom prednosti ispred Hyundaija.

Hyundaijeve boje branit će Adrien Fourmaux, koji je u Keniji osvojio prvo postolje sezone, te Thierry Neuville, koji će u Hrvatskoj tražiti pobjedu koja mu je nekoliko puta izmakla. U momčad se na ovoj utrci vraća i Hayden Paddon.

Upute za gledatelje i zatvaranje cesta

Organizatori mole sve stanovnike i posjetitelje za suradnju i poštivanje sigurnosnih uputa. Tijekom održavanja brzinskih ispita, navedene ceste bit će zatvorene za sav javni promet. Posebno se apelira na gledatelje da paze na djecu, drže kućne ljubimce na sigurnom i uklone svoja vozila s trase utrke. U slučaju hitnih situacija, potrebno je kontaktirati najbližeg suca sa sigurnosnim prslukom. Sve etape moći će se pratiti uživo putem prijenosa putem službene streaming platforme Rally.TV.

Pregled brzinskih ispita i vremena

Četvrtak, 9. travnja

10:01: Shakedown Viškovo - Jelenje (3,44 km)

18:30: Ceremonijalni start (Rijeka, Korzo)

Petak, 10. travnja

9:13 / 15:15: BI Vodice - Brest (14,12 km)

10:11 / 16:13: BI Jezero Butoniga - Motovun (13,78 km)

11:14 / 17:16: BI Beram - Cerovlje (23,78 km)

12:02 / 18:04: BI Učka (11,75 km)

Subota, 11. travnja

8:43 / 17:22: BI Platak (16,26 km)

9:41 / 16:23: BI Ravna Gora - Skrad (10,13 km)

11:05 / 15:05: BI Generalski Stol - Zdihovo (22,48 km)

12:03 / 14:12: BI Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki (9,11 km)

Nedjelja, 12. travnja

8:05: BI Bribir - Novi Vinodolski (14,17 km)

10:38: BI Bribir - Novi Vinodolski (14,17 km)

13:15: BI Alan - Senj (14,56 km) (Wolf Power Stage)

(*uz korištenje AI-ja)