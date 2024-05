Krenula je berba medalja u Beogradu! Naši tekvandoaši osvojili tri bronce na EP-u...

Prvog dana natjecanja na Europskom prvenstvu u tekvondou u Beogradu na tatami je izašlo troje hrvatskih predstavnika i svih troje je osvojilo brončanu medalju, olimpijska pobjednica Matea Jelić u kategoriji do 73 kilograma, Bruna Duvančić do 49kg i Josip Teskera do 54kg.

Jelić je kao nositelj bila slobodna u prvom kolu, u drugom je bez većih problema svladala reprezentativku Bosne i Hercegovine Saru Pidro rezultatom 2-0 u kategorijama da bi u četvrtfinalnoj borbi za odličja Matea slavila protiv Srpkinje Ive Petrović sa 2-1 u rundama. U polufinalu je Jelić put vodio na prvu nositeljicu, Francuskinju Laurin koja ju je zaustavila.

Taekwondo - 20222 World Taekwondo Roma Grand Prix (day3) | Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency.net

Duvančić je također kao nositelj bila slobodna u prvom kolu da bi nastup otvorila pobjedom u osmini finala protiv Grkinje Sargantani sa 2-0 u kategorijama. U borbi za medalju Duvančić je pobijedila Šveđanku Indru Boden s novih 2-0 u rundama dok ju je u polufinalu zaustavila druga nositeljica Turkinja Dincel Kavurat.

Teskera je do medalje stigao pobjedama protiv Šveđanina Musse i Azerbajdžanca Dadašova dok ga je u polufinalnoj drami sa 1-2 u rundama zaustavio Turčin Camoglu.