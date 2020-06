Poznata je 'ljubav' Nijemaca i Engleza, ali u gradu Beatlesa i nogometa morao je do\u0107i jedan karizmati\u010dni Nijemac da Liverpoolu vrati i titulu europskog prvaka i naslov engleskog \u0161ampiona. Heroj lu\u010dkog grada za sva vremena, veliki\u00a0Jurgen Klopp.

Ludnica u Liverpoolu! Navijači već na ulicama, Lovren: 'Amen'

Slavlje je odmah počelo na ulicama, ispred stadiona... Besana će ovo biti noć u Liverpoolu koji je dočekao naslov engleskog nogometnog prvaka. Na dan 25. lipnja 2020., neka se pamti

<p>Od 1990. do danas raspali su se imperiji, stvorile nove države, odrasle generacije, mladići i djevojke postali djedovi i bake, a Liverpool je trpio podsmijeh doslovno cijelog nogometnog svijeta. I čekao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje u Liverpoolu</strong></p><p>Tom čekanju 25. lipnja 2020. došao je kraj. <strong>Liverpool </strong>je engleski nogometni prvak!</p><p>Znalo se to još tamo od siječnja, definitivno bi postalo i prije današnjeg dana kada vojska Redsa konačno može reći: "We are the champions". Mnogi od njih - s djecom. Jer ako imate 30 godina, onda ste se rodili u godini u kojoj se slavlje Liverpoolovog osvajanja titule prvaka Engleske dogodilo zadnji put. Prije tri desetljeća!</p><p>Poznata je 'ljubav' Nijemaca i Engleza, ali u gradu Beatlesa i nogometa morao je doći jedan karizmatični Nijemac da Liverpoolu vrati i titulu europskog prvaka i naslov engleskog šampiona. Heroj lučkog grada za sva vremena, veliki <b>Jurgen Klopp</b>.</p><p>Nije samo stvar čekanja dugog tri desetljeća, nego je i način na koji je naslov osvojen nakon toliko dugo vremena - jedinstven, kolosalan i za povijest. Najveća fešta koju je Liverpool ikad vidio ne bi se smjela dogoditi, na nju se ne smije ni pomisliti, ali kako je uopće moguće zamisliti situaciju u kojoj more navijača u crvenim dresovima slavi samozatajno, kod kuće, pre Zooma ili FaceTimea, samo objavama na Twitteru, Facebooku i Instagramu.</p><p>Ali, za početak, upravo tako... Za neke. Za druge je slavlje odmah počelo na ulicama, ispred stadiona... Besana će ovo biti noć u Liverpoolu.</p><p>I, da, sve, naravno, i uz hrvatski pečat. Prije dvije godine igrao je finale Svjetskog prvenstva, prošle je osvojio Ligu prvaka, a ove je povijesni naslov prvaka Engleske. <strong>Dejan Lovren</strong>, stoper hrvatske nogometne reprezentacije. I samo je ovo imao za reći.</p><p>- Amen.</p>