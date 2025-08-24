Krenuli svijetli dani bjelovarske atletike: 'Gradi se novi stadion, u Sokolani će biti dvije dvorane'

Nogomet i rukomet sportovi su za koje se, nošeni velikim uspjesima hrvatske reprezentacije, uglavnom odlučuju djeca za trening i prvo malo dublje upoznavanje sa sportom. Ali tu je i - atletika. Marljivi ljudi pokušavaju osigurati što bolje uvjete za buduće generacije, a jedna takva priča ponovno se zakotrljala - u Bjelovaru.

- Atletski klub Bjelovar postoji od 1980. godine, a atletika je u gradu Bjelovaru jedan od rijetkih sportova koji je prisutan duže od 100 godina. Povijest kluba zapisana je u godišnjacima, a već od osamdesetih godina prošlog stoljeća rade se što je nešto predivno. To je započeo prvi i dugovječni trener kluba, gospodin Zvonimir Iveković koji je u dugom atletskom stažu bio trener kluba 40 godina, a ujedno je i dio vremena bio predsjednik. U njima su zapisani uspjesi svih članova kluba, broj medalja, broj natjecateljskih rekorda, nisam siguran da to ima mnogo klubova u državi - započinje nam Nikola Kovaček, sportski entuzijast i čelni čovjek kluba.

Foto: AK Bjelovar

Preuzeo je funkciju predsjednika kluba još u vrijeme koronavirusa 2021. godine kad je većina sportova 'stala', a od tada je napravio velike pomake u klubu te se može reći da bjelovarska atletika prolazi kroz svojevrsnu renesansu. A trebalo se i dogoditi tako nešto jer su se stvari probudile u gradu gdje već neko vrijeme uvjeti nisu na razini gdje već dugo vremena vape za dobrim uvjetima rada.

- Imamo preko 500 medalja sa Prvenstva Hrvatske, a nemamo atletsko borilište. Nemamo pravi atletski stadion, treniralo se na starom stadionu gdje je na stazi bila izmrvljena cigla, tzv. leš, još su i biljke rasle po tome. Čak dugo vremena nismo ni imali pristup svlačionicama, ali to se sad mijenja - govori nam Nikola pa nastavlja:

Foto: AK Bjelovar

- Došao sam za novog predsjednika i složio ekipu oko sebe, imamo zajednički jezik s gradonačelnikom Darijom Hrebakom i Gradom Bjelovarom koji su upućeni u sve i trude se da nam omoguće odlične uvjete. Završava nam se Sokolana, to je neka baza pogotovo za zimski dio, a krećemo i u izgradnju atletskog stadiona ove godine. Doći će atletska staza i sve će biti moderno i bit će na istom mjestu koje je savršeno jer se nalazi između četiri srednje škole i jedne osnovne, svi će tamo moći imati tjelesni. Cilj je napraviti takav iskorak da atletika bude dostupna velikom broju ljudi.

Stvari su se i više nego pomaknule, dosta toga se već napravilo, a planovi su veliki. Zgrada povijesne vrijednosti postat će dom mnogih naraštaja.

- Sokolana je jedna od najstarijih sportskih zgrada u Hrvatskoj, sagrađena je 1911. godine i imala je remont prije Univerzijade. Sada je doživjela totalni remont i to će biti nešto predivno, oživjet ćemo jedan povijesni objekt koji je proživio mnoge treninge, a sad će biti 'uškminkan' ii funkcionalan. Izvana će izgledati svježe u starinskom štihu, a iznutra će to biti 'svemirski brod'. Bit će tu jedna veća atletska dvorana, dvije manje gimnastičke te će klub imati manju teretanu. Što se atletskog stadiona tiče ove godine kreće u izgradnju i u ovo doba sljedeće godine trebao bi biti gotov.

Foto: AK Bjelovar

Na travnatom terenu i dalje igra NK Bjelovar, a atletičari nisu bili u prvom planu. Nije to bila neka sreća za mlade atletičare koji su imali 'stazu' koja je to bila samo oblikom. No, nisu odustajali i trenirali su u takvim uvjetima.

- Što se tiče članova, uvijek smo ih imali više u zimskom periodu u zatvorenom. Kad je primjerice padala kiša na starom stadionu, djeci se nije dalo dolaziti pa da se kući vraćaju cijeli prljavi, nisu bili dobri uvjeti i to im nije toliko privlačno. Cilj nam je održavati broj članova uvijek iznad 100, a s novim i poboljšanim uvjetima idemo prema 150 - jasan je predsjednik Bjelovara koji ističe da su osim djece tu i vrhunski natjecatelji:

Foto: AK Bjelovar

- Zadnjih smo se godina mnogo posvetili trail trčanju, sad ćemo imati čak trojicu predstavnika na Svjetskom prvenstvu, Matea Ledinskog, Benjamina Vuka i Josipa Toljana. Idem s njima kao četvrti predstavnik, odnosno stručni stožer, a AK Bjelovar je ove godine u top 3 kluba u Hrvatskoj trail ligi.

Foto: AK Bjelovar

Oko sebe je okupio nekoliko entuzijasta, a nada se da bi jednog dana u stadionskoj atletici mogli imati uspjehe poput onih u ne tako davnoj, ali i onih u davnoj povijesti.

- Sve se to radi za djecu na kraju krajeva, a tu su i treneri koji odrađuju veliku ulogu. Od limača do seniora i veterana, svi se natječu. Unazad nekoliko godina imali smo državnu juniorsku prvakinju u višeboju Ivu Šimić. Najveći klupski uspjeh što se tiče stadionske atletike, tu je Nenad Mikšec koji je trener u klubu, a svojevremeno je nastupio na Europskom juniorskom prvenstvu na 400 m prepone - rekao je Nikola pa zaključio:

Foto: AK Bjelovar

- Cilj je privući još veći broj djece, raditi s njima da stasaju u jednog dana u dobre atletičare i dobre ljude, ali za sada se baziramo na stadionskoj atletici. Od toga se kreće pa do organizacije većih natjecanja, voljeli bi ugostiti prvenstvo države, sad ćemo to moći. Veselimo se i pripremama drugih koji će dolaziti jer je tu blizu veliki đački dom koji ljeti je prazan, imaju gdje spavati, jesti i trenirati. Pokraj toga dvije velike lijepe dvorane, uvjeti će biti vrhunski. Preostaje nam samo rad, rad i rad. Ja kao čelni čovjek kluba, svi članovi Uprave i treneri trebamo zasukati rukave. Uvjeti će kroz neko vrijeme biti vrhunski, a mi to sve moramo opravdati uz mnogo rada i truda.