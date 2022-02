U tijeku je derbi 23. kola HT Prve lige između Osijeka i Rijeke u Gradskom vrtu.

Domaćin je žestoko krenuo od samog početka, dok su Riječani neprepoznatljivi. Neuobičajeno puno lopte u nogama imaju, ali, izuzev kombinacije koja je rezultirala udarcem Vučkića, ne znaju što bi s njom.

Tvrdu i neodlučenu utakmicu u prvom dijelu mogao je prelomiti trenutak pretkraj prvog poluvremena, no to se ipak nije dogodilo. Riječkog stopera Krešića lopta je pogodila u ruku u kaznenom prostoru, a Caktaš koji je bio s njim u skoku žestoko je prosvjedovao. Fran Jović je na koncu išao pregledati snimku na sugestiju VAR sobe (Duje Strukan, Alen Jakšić), no odlučio je da nema dovoljno materijala za najstrožu kaznu.