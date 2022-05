Kristina u zadnji čas odustala od EP-a: Dijabetes to ne dozvoljava

Europsko prvenstvo u taekwondou počinje ovaj četvrtak u Manchesteru u Engleskoj, a među hrvatskim predstavnicima neće biti olimpijke Kristine Tomić (27). Umjesto 19, Lijepa Naša tako će imati 18 predstavnika.

Članica taekwondoaškog kluba Osvit iz Zagreba trebala je nastupiti u kategoriji do 49 kilograma, ali dugogodišnji problemi s dijabetesom ispriječili su se.

- Odradila sam pripreme u Splitu deset dana, odradila sam cijeli pripremni dio sezone, ali jednostavno moja dijagnoza dijabetesa ne dozvoljava naglo gubljenje kilograma koje naš sport zahtijeva za težinsku kategoriju - kazala je Kristina za HTV.

Prije Olimpijskih igara u Tokiju, u velikom intervjuu za 24sata otkrila je kako se suočila s tim stanjem.

- To je za mene i moju obitelji bio veliki šok, nitko nikada u obitelji nije imao problema sa šećerom, pa nam je ovo došlo kao neugodno iznenađenje. I ta priča mi je preko noći promijenila život. Sve se dogodilo poslije moje druge svjetske bronce 2019., baš kad sam bila nadomak samom svjetskom vrhu. Ne, nikada nisam pomislila da se više neću moći ozbiljno boriti, više su mi to govorili ljudi sa strane. A sve to je zbog moje kategorije, skidanja kila, pa i napornih treninga postalo veliki problem - govorila nam je Kristina.

Studentica talijanistike i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ugovorna pričuvnica Hrvatske vojske nije htjela odustati od vrhunskog sporta.

- Ljudi su mi pričali kako s tako ozbiljnim stanjem neću moći biti na vrhunskoj razini, ali nisam ih željela slušati. Brzo sam prihvatila svoj novi način života i nastavila dalje. I dok god osjećam da mogu, a trenutačno se tako osjećam, ja neću i ne želim odustati. Najteže mi je bilo zbog mojih doma, sve to im je bilo jako teško prihvatiti, ali kada su vidjeli kako se sama nosim s time, i njima je postalo lakše.

Redovito pazi na unos ugljikohidrata zbog dijabetesa, ali i kontrole kilaže. Trudi se jesti što zdravije i raznovrsnije i unositi što manje slatkoga, piti što više vode.

- Malo sam se dovela u zadnji čas u nezgodnu situaciju i jedino mi je zato žao. Jer odradili smo stvarno sve pripreme, bio je šok i jako je teška odluka, ali mislim da je na kraju bila ispravna - kazala je Kristina.

Europsko tekvondo prvenstvo za seniore, koje se održava od 19. do 22. svibnja u Manchesteru, okupit će ukupno 321 sportaša iz više od 40 zemalja, a Hrvatsku će predstavljati 18 boraca.

Tko nastupa na EP-u u taekwondou?

Hrvatsku će predstavljati Lena Stojković (TK Marjan, -46kg), Bruna Duvančić (TK Marjan, -49kg), Ivana Duvančić (TK Marjan, -53kg), Helena Kičema (TK Novi Zagreb, -57kg), Bruna Vuletić (TK Marjan, -62kg), Matea Jelić (TK Marjan, -67kg), Nika Klepac (TK Medvedgrad, -73kg) Nika Petanjek (TK Champion, +73kg), Josip Teskera (TK Div Knin, -54kg), Fran Šerer (TK Ion, -58kg), Lovre Brečić (TK Marjan, -63kg), Leon Glasnović (TK Marjan, -68kg), Marko Golubić (TK Champion, -74 kg), Toni Kanaet (TK Marjan, -80kg), Ivan Šapina (TK Marjan, -87kg), Josip Bilić Pavlinović (TK Marjan, -87kg), Paško Božić (TK Marjan, +87kg), a vodit će ih treneri Toni Tomas, Veljko Laura i Dejan Mesarov.

Lena Stojković, Matea Jelić i Bruna Vuletić brane naslove europskih prvakinja, a Ivan Šapina broncu s prošlogodišnje europske smotre koja se održala u Sofiji.

Paralelno se održava i Europsko para tekvondo prvenstvo na kojem će boje Hrvatske predstavljati Ivan Mikulić (TK Galeb, K44 +80kg) i Edi Karadžić (TK Zaprešić, K44 -70kg). Mikulić je prošle godine u Tokiju na paraolimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju.

