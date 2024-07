Krišto u drami izgubila medalju: 'Ja sam samo mali pijun. Da nema VAR-a bila bih brončana'

Hrvatska džudašica Katarina Krišto (22) u nevjerojatnom raspletu borbe za broncu ostala je bez olimpijske medalje u kategoriji do 63 kilograma. Oko vrata ju je stavila Kosovarka Laure Fazliu i to nakon što su suci prvo pobjedu dali Krišto pa pregledom snimke ustanovili da je mlada Kaštelanka napravila nedozvoljen potez te svoju odluku promijenili.

- A što ću. Suci su tu da sude, a ja sam samo mali pijun. Ne znam jesam li ljuta, razočarana, bijesna, imam neki čudni osjećaj. Zapravo sam šokirana. Prvo mi uzmu wazari, pa sam onda počela slaviti zlatni bod, vjerovati da imam medalju, a onda te spuste na zemlju odlukom o trećoj kazni. Trener mi veli da sam rukom okrznula njezinu nogu par milimetara, velim možda, ali je sigurno nisam uhvatila za nogu. Ja stvarno ne mogu to komentirati. Suci su valjda donijeli pravu odluku. Nisam pogledala snimku. Bila bi brončana da nije VAR-a - rekla je razočarana Krišto nakon meča za broncu.

U polufinalu je izgubila od Meksikanke Prisce Awiri Alcaraz, a zatim i od Fazliu.

- Dan je bio savršen. Imam ja pobjede na tri velika turnira i peto mjesto na Europskom prvenstvu, dakle, nisam bilo tko u ovoj kategoriji. Ako se ja posložim taj dan i ako sve radim kako trebam, kako me trener navodi, onda je medalja. Trebala sam malo biti pametnija u polufinalu protiv Meksikanke. Nisam u toj borbi bila nestrpljiva, više sam bila neodlučnija. Na kraju me nadmudrila kod poluge. Nisam danas baš odradila do kraja - rekla je studentica stomatologije, koja će nastaviti u majčinoj zubarskoj ordinaciji.

Što sada slijedi?

- Tko zna hoću li biti za četiri godine na Igrama u Los Angelesu. Za četiri godine ću sigurno imati svoju ordinaciju. Stomatologija i džudo su moje ljubavi. Ostat ću u džudu sigurno, još ćete me vidjeti - zaključila je mala Kate i otišla put doping-kontrole, bez medalje, ali ponosna na svoj nastup na Igrama.