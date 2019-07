Krivi svi, ali na kraju će otići samo trener Siniša Oreščanin...

Problemi koji muče Hajduk i koji su doveli do blamaže protiv Gzire nisu od jučer, oni postoje odavno i protokom vremena samo su se multiplicirali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uglavnom, sve se svodi na različite poglede oko budućnosti kluba i načina kako bi ga i tko trebao voditi. Na papiru bi to trebao biti predsjednik uprave Marin Brbić, no dovoljno je odvrtjeti film njegove nastupne press konferencije, na kojoj je njemu neposredno nadređeni, dakle čovjek koji odlučuje o njegovoj sudbini, a to je predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović, rekao kako neće biti promjena te kako svi, od trenera u Akademiji do sportskog direktora, ostaju na svojim funkcijama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prevedeno, ako je Brbić sumnjao ili znao da voditelj Akademije Krešimir Gojun pokušava izgraditi paralelni sustav unutar kluba te ako ga je i mislio smijeniti, ruke su mu bile vezane. Što misli o Gojunu, Brbić je pokazao kada je svim trenerima u Akademiji produžio ugovore, a njemu ne, što je Gojun protumačio kao siguran znak da mora otići, i krenuo je u protunapad.

Foto: hajduk.hr

Prijavio je navodne nečasne radnje sportskog direktora Saše Bjelanovića i šefa skauta Marija Brkljače, no na koncu je od ispaljenog metka stradao sam, jer je Brbić stao na njihovu stranu i uručio mu izvanredni otkaz u radu.

I sve bi to bila samo ružna epizoda iz povijesti da se trener prve momčadi Siniša Oreščanin nije oglasio priopćenjem kojim je stao na stranu Gojuna. I ne samo on, nego i većina trenera koje je Gojun doveo sa sobom. Bio je to pokušaj puča koji Brbić nije zaustavio, umjesto da već tada presiječe i uruči im otkaze zbog nepoštivanja hijerarhije, Brbić je, valjda nesiguran u svoju poziciju, odnosno, hoće li ga NO i ostali bitni faktori za klub podržati, krenuo u goste Oreščaninu na Pohorje s maslinovom grančicom u ruci, i pokušao primiriti situaciju. Pokazat će se kasnije da je to bio pogrešan potez.

Uostalom, na nedavnoj ''Ćakuli s navijačima'' i Perasović se posuo pepelom i priznao da su odmah trebali dati odriješene ruke Brbiću da uvede red, a i Brbić je svjestan da nije smio ostaviti u klubu trenere koji su mu okrenuli leđa. No sada je već kasno, perje je poletjelo i nemoguće ga je pokupiti.

Iako je u ovoj situaciji manje važno tko je kriv, jer šteta je već napravljena, bilo bi časno da svi javno preuzmu svoj dio krivnje. Od Perasovića i njegovog NO koji su prekoračio ovlasti i nisu dozvolili Brbiću da odmah u startu posloži klub kako misli da treba, preko Brbića koji nije pogasio požar u začetku, nego je dozvolio da se rasplamsa i napravi golemu štetu, potom i Saše Bjelanovića koji je dozvolio da mu Gojun stvori paralelni sustav u njegovom sektoru...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Na koncu će ceh vjerojatno platiti trener samo Oreščanin, nesporno talentiran i stručan trener, ali nedovoljno iskusan i potpuno izgubljen kada nije u svom dobro poznatom okruženju, među ljudima koji dijele njegove poglede na nogomet. Onog trenutka kada je Gojun napustio Poljud, Oreščanin je kompletno pogubio konce i ma koliko tvrdio da vlada situacijom, bilo je jasno da nije držao konce u rukama.