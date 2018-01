Krivili su Mirku za Federerov pad, a oni su i danas na vrhu

Roger Federer osvojio je jubilarni 20. Grand Slam u karijeri. U finalu Australian Opena pobijedio je našeg Marina Čilića 3-2 u setovima nakon nešto više od tri sata igre (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1). Sve to s tribine gledao je Federerov trener Ivan Ljubičić, koji je preporodio Švicarca posljednjih godina.

Jer švicarski majstor i u dobi od 36 godina izgleda nezaustavljivo. Ustvari, s 36 godina izgleda bolje nego prije 3-4 kada je, realno, trebao biti na vrhuncu svoje igre. No, budući da je teniski majstor na samom vrhu cijelu karijeru trebao je plan kako tamo i ostati.

U tome mu je uvelike pomogao naš Ljubo, koji je u dogovoru s najboljim tenisačem svih vremena i njegovom suprugom Mirkom smanjio Federeru broj turnira godišnje i fokus prebacio na one najveće. I rezultati su došli do izražaja.

Roger je u srpnju 2017. pobijedio Čilića u finalu Wimbledona, osvojio svoj 8. travnati Grand Slam te postao najstariji osvajač u dobi od 35 godina, a pola godine kasnije stigao je i do trijumfa na Australian Openu.

Čovjek ispisuje povijest kad god stane na teren.

Imitirao Beckera i Edberga

Federer je rođen 8. kolovoza 1981. godine u Baselu u Švicarskoj. Otac mu je Švicarac Robert Federer dok je majka rođena Južnoafrikanka Lynette Du Rand. Rogerovi roditelji upoznali su se na poslovnom putu.

Interes za sport pokazao je u najranijoj dobi pa je već s osam godina paralelno trenirao tenis i nogomet. Shvativši da je i u tako ranoj dobi bolji od konkurencije, Federer se odlučio posvetiti samo tenisu. I pogodio je u sridu.

Do 11. godine bio je među top 3 tenisača u Švicarskoj u svojem uzrastu. Do 14. je aktivno trenirao 9 sati tjedno uz dodatno usavršavanje tehnike. Često je imitirao svoje idole Borisa Beckera i Stefana Edberga sanjajući da će jednog dana biti poput njih.

Nije ni slutio da će preteći obojicu i postati najbolji tenisač u povijesti. A sve je krenulo vrlo brzo. Sa 16 godina imao je prvog sponzora, a 1998. osvojio je juniorski Wimbledon te Orange Bowl. ITF ga je proglasio mladim tenisačem godine.

Četiri godine čarolije

Iste godine, 1998., osvojio je juniorski Wimbledon u singlu i parovima. Karijera mu se razvijala u smjeru za koji nitko nije mogao pomisliti, a što reći kada je 2001. na Wimbledonu izbacio aktualnog osvajača Petea Samprasa? Dvije godine kasnije postao je prvi Švicarac koji je osvojio Wimbledon.

No, zlatno doba njegove karijere tek je krenulo. Na početku 2004. godine Federer je bio rangiran kao drugi na svijetu. U najplodnijoj godini dotadašnje karijere osvojio je US Open, Australian Open, zadržao je titulu u Wimbledonu, a osvojio je i završni Masters. Preuzeo je prvo mjesto na svijetu i nije ga ispustio iduće četiri godine.

Koliko je 2004. bila dobra, toliko je 2008. bila loša. Švicarac je gubio finala Roland Garrosa i Wimbledona od najvećeg rivala Rafaela Nadala, a Australian Open je izgubio od nadolazeće zvijezde Novaka Đokovića. Po prvi put u četiri godine ispustio je prvo mjesto na svijetu.

'Mirka je kriva'

Krenule su turbulentne godine za Federera jer je došlo do velikog uspona Novaka Đokovića. Novak je počeo igrati sve bolje i do 2011. godine postao je prvi tenisač svijeta. Federer se oženio Mirkom Vavrinec 2009. godine, a ubrzo su dobili i prvo dijete. Osim što mu je bila supruga, bila mu je i PR menadžerica pa su krenule glasine da je ona kriva za pad velebnog teniskog majstora.

No, priča je bila ipak malo drugačija. Federer se oženio, krenuo je obiteljski život i normalno je da je došlo do laganog pada. Uz sve to, Đoković je dominirao teniskim terenima, a Roger se mučio. Gubio je i ispadao od tenisača plasiranih na 100. mjestu i niže, nije se vidio izlaz iz velike crne rupe koja ga je zahvatila. No, nekako je sve sjelo na svoje mjesto i Federer je dolaskom Ivana Ljubičića ponovno zaigrao svoj najbolji tenis.

Istina je da je nekadašnji treći tenisač svijeta preporodio Federerovu igru i da je Roger uz Ljubičića ponovno dosegao onu pravu formu. I koliko god je teško vidjeti poraz našeg Marina, koji je odigrao lavovsku partiju i konačno pruža igre kakve se od njega očekuju, toliko ima gušta u tome što je Federer opet onaj stari.