Krovinović: Rekao sam sebi 'Ma idem ju opaliti!' I potrčao Subi u zagrljaj jer imamo svoj dogovor

Hajduk je nakon mjesec dana bez pobjede u HNL-u konačno izbacio sve iz sebe. Nastradala je Lokomotiva, koja je na Poljudu primila čak četiri gola, a moglo je biti i više da Nevistić nije bio izvanredno raspoložen.

Pomalo je nespretno reći da je Lokomotivin golman bio najbolji igrač svoje momčadi pošto je četiri puta vadio loptu iz mreže, ali da nije bio na razini to je lako mogao biti i dvostruk broj. Toliko je Hajduk danas stvorio prilika i dominirao.

- Prvo bih krenuo s čestitkama našoj momčadi, mislim da smo pokazali karakter. Da smo išli na glavu, vjerovali smo i imali nadu od početka do kraja. Pokazali smo to i moglo je biti i više. Nažalost nije, ali eto, 4-0, mislim da smo stvarno priredili jedan lijep spektakl našim navijačima. I ovim putem bih im se zahvalio što su opet došli u velikom broju, bez obzira što nije bio pun stadion. Mi to osjetimo, i pratimo, i nadam se da će tako biti do kraja sezone - rekao je nakon utakmice Filip Krovinović, strijelac drugog gola za 'bile'.

Bio je to fantastičan pogodak. Krovinović je primio loptu ispred šesnaesterca pa s oko 20 metara lijevicom potegnuo u suprotni kut pa rasparao suparničku mrežu.

- Možemo reći da je ovo stvarno možda bila najbolja utakmica Hajduka na Poljudu ove sezone. Neka ih bude još i nadam se da će ih biti. Treba samo raditi mukotrpno i sve će se isplatiti na kraju. Što se tiče mojeg pogotka, uvijek je malo smiješno opisati svoj gol... Jednostavno sam se namjestio i rekao sam sebi: "Idem je opaliti". Jer znam da imam i lijevu nogu. Ušla je lijepo, svi smo bili sretni i ono što volimo Suba i ja raditi je da idem njemu u zagrljaj. Uvijek imamo dogovor da trebam pucati i da kada zabijem idem njemu u zagrljaj. I to se dogodilo.

Sjajne golove zabili su i ostali igrači. Kalinić, Sahiti, Melnjak...

- Stvarno prekrasni golovi, sve su bile lijepe akcije. Melnjak je opet zabio što pokazuje da je stvarno igrač koji ima kvalitetu. S pozicije beka utrčati i zabiti gol... To je stvarno nešto što ga krasi. Sahiti? Baš lijep zgoditak jedan na jedan lobom. I na kraju gol od Nikole Kalinića. Isto lob... Ma, stvarno ne znam kojeg bi opisao da je bio bolji.

Sada se okupljaju reprezentacije, a nakon toga Hajduk ide na gostovanje Osijeku.

- Slijedi pauza, treba sve maksimalno moguće iskoristiti i trenirati jako. Treba analizirati gdje smo danas mogli još bolje i ponoviti to u Osijeku. I ući u zadnji krug prvenstva, kako se kaže, dati sve od sebe i više od toga pa ćemo na kraju zbrajati i vidjeti gdje smo.

Fantastičan gol danas dao je i Emir Sahiti.

- Svi smo sretni, zaslužili smo ovu pobjedu. Ušli smo fokusirano dati sve od sebe, da napravimo presing, da damo sve od sebe i zabili smo četiri gola. Svi smo sretni s time.

- Probali smo nešto na treningu i trenirali smo ovaj tjedan kako treba i analizirali Lokomotivu kako igraju.

Sahiti će prvi put na okupljanje kosovske reprezentacije.

- Sada je reprezentacija, prvi put su me zvali. Moram biti fokusiran jer to je moja država i sretan sam što ću tamo otići. Dat ću sve od sebe da pomognem svojoj reprezentaciji. I nadam se da kad se vratimo, da ćemo biti spremni za Osijek.