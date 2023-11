Krovinović: Uvijek se vrti ista priča. Jedini punimo tribine

Velika pobjeda, bitna tri boda. Čestitke ekipi, svima u klubu. Idemo kući sretni i po novu pobjedu već u subotu, rekao je nakon pobjede Hajduka u Puli kod Istre 2-0 veznjak Splićana Filip Krovinović.

U nekim trenucima djelovalo je kao da ima nervoze na travnjaku.

- Ne bih se složio da je bilo nervoze. Kontrolirali smo cijelu utakmicu. Možda smo ušli u drugom dijelu deset minuta u rupu, ali to je normalno. Idemo dalje pokušavati neke nove stvari, da budemo još bolji. Mislim da smo na dobrom putu. Naša pobjeda je zaslužena. Mogli smo zabiti i više golova. Sretan sam što opet nismo primili gol. Samo treba tako nastaviti - dodao je.

Kod Mislava Karoglana imate drugačiju ulogu nego kod Ivana Leke.

- Presing je takav. Kod trenera Karoglana već od prošle sezone znamo neke stvari. Sad smo samo tako nastavili. Ja sam taj koji je više gore. Volim pomoći ekipi u ofenzivnom i defenzivnom dijelu. Uvijek sam tu, ali nije ništa do mene, nego do cijele ekipe. Radimo, dajemo i više od 100%. Mislim da se to više puta pokazalo na terenu.

Atmosfera?

- Što reći, uvijek ista priča koja se vrti u krug. Prekrasno, top. Rekao sam momcima prije utakmice da mi jedino punimo tribine u Hrvatskoj. To se opet pokazalo. Nadam se da ćemo još više puniti, to je naša zasluga. Samo trebamo tako nastaviti.