Hajdukova krletka: Kad utrpam 100. gol u HNL-u, pečem janje!

Hajdukova krletka, to je Ivan Krstanović. Zabijao je “bilima” u dresu svakog kluba u HNL-u. Šest klubova u HNL-u i ukupno 13 golova protiv Splićana. Posljednji je bio maestralan, za pobjedu 2-1 u subotu navečer.

- Nisam u karijeri zabio puno golova lijevom nogom, ali svi su ti golovi bili jako lijepi. Dok sam igrao za Zagreb, zabio sam i ljepši gol nego sad Hajduku - rekao nam je jutro nakon bombetine s 25 metara - 37- godišnji napadač Slaven Belupa.

Pobjedu protiv Hajduka nije proslavio, već je nakon utakmice otišao za Tomislavgrad i to s autobusom.

- Automobil sam ostavio supruzi u Hercegovini, pa sam tamo išao s autobusom - kaže Krstanović.

Lokomotivi je zabio 12, a Hajduku sad gol više. Splićani su mu doista prava “mušterija”.

- Dvaput sam bio blizu Hajduka dok sam igrao za Zagreb. Jednom doista na korak, ali zapelo je oko odštete - kaže Krstanović, koji je sad na 97 golova u hrvatskoj ligi.

Do kraja prvenstva ostalo je još 14 kola, dakle, Krle bi ove sezone trebao doći do jubilarnog stotoga gola.

- Naravno da ću napraviti veliku feštu kad zabijem stoti gol. Bit će to velika stvar. Ispeći ću janje i počastiti prijatelje - rekao je Krstanović, koji sa 37 godina na leđima ne razmišlja o kraju karijere.

- Svi me pitaju do kad ću igrati, a ja se još ne želim oprostiti. Igrat ću sve dok me zdravlje bude služilo. Želim igrati HNL još neko vrijeme - završio je jedan od najvećih golgetera u povijesti HNL-a. Samo su četvorica igrača u povijesti naše lige došla do sto golova, to su Cvitanović, Vugrinec, Popović i Mumlek. Krstanović će biti peti sa sto golova. Idućih tjedana može se očekivati da dođe u klub odabranih. Itekako je to zaslužio.