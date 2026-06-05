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Krstičević: Prošle sezone Hajduk je imao četiri najbolja napadača u ligi. Što mislite o toj izjavi?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Krstičević: Prošle sezone Hajduk je imao četiri najbolja napadača u ligi. Što mislite o toj izjavi?
Zapreši?: MAXtv 1. HNL, 26. kolo, HN Inter Zapreši? - HNK Hajduk | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hajduk ove godine definitivno ima tri najbolja špica u državi, ustvari imamo ih četiri, rekao je bivši igrač i trener Hajduka, Mišo Krstičević

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Bivši nogometaš i trener Hajduka te trenutačni trener Jadran Luke Ploče, Mišo Krstičević (68) gostovao je u emisiji Sport nedjeljom. Komentirao je razne teme, a između ostalog je rekao kako je Hajduk prošle sezone imao četiri najbolja napadača u ligi. Mislio je na Marka Livaju, Antu Rebića, Ikera Almenu i Michelea Šegu.

Vinkovci: MAXtv 1. HNL, 22. kolo, Cibalia Vinkovci - Hajduk Split
Vinkovci: MAXtv 1. HNL, 22. kolo, Cibalia Vinkovci - Hajduk Split | Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

- Ja to gledam s jedne druge strane. Trener je taj koji oblikuje način igre - hoće li igrati s jednim, dva ili tri špica, to je stvar trenera. Hajduk ove godine definitivno ima tri najbolja špica u državi, ustvari imamo ih četiri. Almena, Livaja i Rebić su najbolji, i tu je Šego negdje blizu njima - rekao je Krstičević

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Po učinkovitosti pred golom, Hajdukovi napadači nisu bili toliko efikasni, kao na primjer Dinamovi. Kod Hajduka je samo Šego prešao brojku od 10 golova (zabio ih je 13), Livaja je zabio devet, Almena tri gola te Ante Rebić sedam golova. Ukupno je ova četvorka zabila 32 gola, što nije ni blizu Dinamovim najboljim strijelcima.

Dion Drena Beljo bio apsolutni je kralj HNL travnjaka prošle sezone te je zabio 31 gol, a kada njemu dodamo golove još trojice najboljih Dinamovih strijelaca (Bakrar, Stojković i Zajc) brojka se penje na 56. Uz to, Hajdukovi napadači nisu ni u top 3 u ligi. Prvi je Beljo, drugi Jakov Puljić, a treći Smail Prevljak.

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Komentari 11
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