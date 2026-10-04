Krunoslav Jurčić: Porazbijao bih svlačionicu na poluvremenu. Još su teža jutra nakon utakmice...

Hrvatska je u subotu na Rujevici doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije. Engleska je slavila 7-0, a 'vatrene' već u utorak čeka novi zahtjevan ispit protiv Španjolske. O utakmici i reprezentaciji nakon povijesnog debakla govorio je Krunoslav Jurčić, bivši trener Dinama i osvajač afričke Lige prvaka s egipatskim Pyramidsima. U razgovoru za SportKlub osvrnuo se na reakciju koju očekuje od igrača i stručnog stožera.

- Reakcija mora postojati. Ljudi koji nisu osjetili ‘smrad svlačionice’ ne mogu dočarati da nogomet nije fina stvar - rekao je Jurčić.

Posebno je istaknuo važnost reakcije trenera nakon velikog rezultatskog zaostatka. Smatra da trener u takvim okolnostima mora prepoznati trenutak za snažnu intervenciju i pokušati promijeniti stanje unutar momčadi.

- Je li razbijena svlačionica već jučer na poluvremenu ili će biti tek nakon susreta, to je na svakom treneru osobnu. Ja bih je razbio već na poluvremenu. Te reakcije razlikuju trenera od trenera i on mora odlučiti kada povući pravu instinktivnu odluku.

Jurčić je priznao da je i njemu bilo teško gledati događanja na Rujevici, ali smatra da reprezentacija sada mora što prije izvući konkretne zaključke jer nema puno vremena za oporavak.

- Neugodu sam imao. Čovjek bi radije pobjegao od toga. Teški su trenuci to za trenera i igrača, a još su teža jutra. Treba pronaći zaključke jer brzo dolazi nova utakmica.

Rijeka: Hrvatska izgubila od Engleske 7-0 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jedan od problema vidi u širini kadra. Hrvatska je posljednjih godina igrala protiv najboljih europskih reprezentacija, ali prema Jurčiću nema jednaku dubinu momčadi kao najveće nogometne sile.

- Nekada dovedete svoju ekipu tamo gdje ona ne zaslužuje biti pa ona trpi traume. Jesmo li mi sposobni u 12 dana odigrati toliko jakih utakmica? Ja mislim da nismo. Druge reprezentacije mogu složiti nekoliko reprezentacija, a mi to ne možemo. Mi smo ušli u elitu i sad moramo imati te traume.

Dodatni problem predstavljaju statusi pojedinih reprezentativaca u klubovima. Jurčić je kao primjer izdvojio Petra Sučića, koji se u Interu bori za minutažu, dok od njega u reprezentaciji očekuje puno veću odgovornost.

- Naši igrači imaju epizodne uloge u svojim klubovima. Jedan Petar Sučić bori se za minutažu u Interu i onda on u Hrvatskoj mora imati potpuno drugu ulogu.

Rijeka: Hrvatska izgubila od Engleske 7-0 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ipak, Jurčić u aktualnoj situaciji vidi i jednu pozitivnu stranu. Smatra da bi Slaven Bilić nakon ovih utakmica mogao dobiti jasniju sliku o mogućnostima pojedinih igrača i izboru momčadi za nastavak natjecanja.

- Nadam se da će Bilić steći nove informacije o brojnim igračima. Najveći dobitak je što će on imati jasnu sliku za budućnost.

Hrvatska će priliku za reakciju imati već u utorak od 20.45 sati, kada će na Poljudu igrati protiv Španjolske.