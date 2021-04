Dinamo je svladao Hajduk 2-0, a trener 'plavih' Damir Krznar bio je zadovoljan viđenim.

- U prvom poluvremenu bila je to dinamična i otvorena igra. Hajduk je došao nadmetati se, a nama to odgovara. Dominirali smo, stvorili dosta šansi i bili smo opasni. Šteta što neke poluprilike nismo završili šutom, ali otvorili smo Hajduk i dokrajčili ga. U drugom poluvremenu je to bilo kontroliranije i s manjom potrošnjom energije, ali nismo željeli ponuditi toliko koliko je Hajduk uzeo - rekao je Krznar.

Dinamo sad bježi Osijeku četiri boda:

- Ide nam u prilog ishod utakmice Rijeke i Osijeka, ali nije fokus na Osijeku nego na nama. I nakon susreta protiv Osijeka smo rekli da je sve u našim rukama i da mi moramo odraditi svoj dio posla, a ostali neka se bore - rekao je Krznar.

Trener Hajduka Paolo Tramezzani nakon utakmice našao se u fokusu javnosti zbog toga što je uzeo dres Dinamovog strjielca Lirima Kastratija.

Iako je Krznar praktički pa bio zahvalan zbog toga što se Hajduk htio nadmetati s Dinamom, Tramezzani se time ponosio:

- Mislim da je moja momčad pokušala igrati od prve minute. Primili smo dva pogotka, ali mislim da su dečki napravili dobar korak danas. Pozitivno gledam na stvari. Naravno da nisam zadovoljan rezultatom, ali neke druge stvari su me zadovoljile. Uvijek imamo istu ideju, želimo igrati nogomet. Danas smo igrali protiv sjajne momčadi i nije bilo lako. Bez obzira na to tko je pred nama, mi želimo igrati svoju igru. Nama je svaka utakmica važna, čak i svaki trening, jer želimo stvoriti pozitivan duh. U ovom trenutku ne znamo koji su naši limiti.