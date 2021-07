Zagrebački Dinamo nakon uspješno odrađenog prvog pretkola Lige prvaka okreće se izazovima u novoj sezoni Prve HNL. Prva prepreka dinamovcima bit će Slaven Belupo, a trener Damir Krznar je tim povodom održao pressicu na kojoj je, između ostalog, otkrio kako je zadovoljan s pripremama, koliko je zadovoljan kadrom koji mu je na raspolaganju, kao i tko će biti najveći konkurent Dinama za naslov prvaka Hrvatske.

Koliko je cijela priča drukčija u odnosu na prošlu sezonu kada je bilo vrlo malo vremena za pripreme?

- Cijela prošla sezona bila je specifična pa tako i pripreme za tu sezonu. Ova je godina tako reći "normalnija". Imamo četiri i pol tjedna priprema, a ove utakmice s Valurom bile su dio tih priprema. Uspješno smo ih apsolvirali. Sada idealno kreće HNL, nakon pet i pol tjedana priprema. Prvi protivnik Slaven Belupo. Dočekujemo ga spremni, raspoloženi i nadamo se da ćemo u taj izazov koji nosi hrvatska nogometna liga krenuti s dobrom igrom i pobjedom.

Koliko su pripreme pokazatelj i smjernice za nadolazeću sezonu?

- Ako se po jutru dan poznaje, bit će to lijep dan za nas. Imali smo izuzetno uspješne rezultate tijekom priprema. Jedino što nas brine je to što su nam reprezentativci izbivali. Nismo onaj glavni dio tehničke pripreme prošli s njima, ali oni su s razlog reprezentativci tako da će oni te zahtjeve brzo pohvatati. Trebat će nam još izvjesni period, ali mislim da u tih tjedan, dva ili tri igra neće patiti.

Kako ste zadovoljni širinom kadra?

- Pred nama su slatke brige. Raspolažemo zaista s 25 kvalitetnih igrača i stručni stožer boli glava kojeg od njih u kojem trenutku izostaviti. Nijedan koji je izostavljen nije izostavljen zasluženo, ali je jednostavno takva situacija da nekad možemo imati kadar od 22, nekad 23 igrača. Konstantno smo u nekim pričama s njima. Uigravamo ih za izazove koji se spremaju. Svaki od njih zaslužuje dres Dinama i nadam se da će to opravdati.

Kada ste vi s Dinamom igrali Ligu prvaka, imali ste dvije ravnopravne ekipe unutar momčadi. Koja je razlika te momčadi s ovom danas?

- Razlika je u tome što smo na ovim pripremama imali tri ravnopravne momčadi. Uspjeli smo pomoću igrača iz B momčadi napraviti tri podjednake momčadi i to su bile prekrasne, prekvalitetne tri utakmice po 30 minuta. Izazov je, ali i stvarno lijepo baratati s tolikim brojem kvalitetnih igrača, no nažalost morat ćemo malo skratiti taj kadar. Neke ćemo igrače poslati na posudbu zbog straha da im minutaža u Dinamu neće biti dovoljna.

Imate pregršt polivalentnih igrača. Koliko vam to pomaže?

- Pa, takvi su igrači uvijek bogatstvo. Imamo dosta takvih igrača, puno univerzalnih igrača koji dopuštaju trenerima da se malo poigraju sa sastavom.

Nije se samo Dinamo pojačao. I ostale momčadi dovele su neke igrače...

- Mislim da ne treba ponovno isticati. Tko je pratio pripreme, zna o čemu pričamo. Osijek je vrlo respektabilno, autoritativno prošao kroz te pripreme, dodatno se osnažio. Tu su naravno i Hajduk i Rijeka, a i uvijek iskoči neki pritajeni favorit tako da očekujemo to i ove godine. Teško je to prognozirati, ali da će liga biti izazovna, da će biti teška, da će se svako od nas iz te "velike četvorke" morati pomučiti za svaki bod, to je sigurno.

Nakon dvije utakmice s Valurom čeka vas otvaranje HNL-a sa Slaven Belupom koji ima novog trenera na klupi...

- Slaven bi mogao biti jako opasan jer su promijenili trenera. Došao im je trener koji jako dobro poznaje ovu klimu, dobro poznaje ovaj stožer tako da moramo očekivati nagaznu minu. Vjerujemo da ćemo tu prepreku uspješno proći, ali da će biti lako, neće.

Što očekujete od Koprivničana? Prošle su vam godine uzeli bod na Maksimiru.

- Slaven je uvijek opasan. I ove utakmice što ispada smo ih dobili glatko, bila je to velika borba. Slaven je momčad koja nam po stilu igre ne odgovara baš, ali smo zbog kvalitete uvijek dobro prolazili, izuzev te utakmice na Maksimiru. Po nekim najavama i naznakama mijenjali su i formaciju tako da nas i tu čeka određena nepoznanica, ali vjerujem da imamo snage, volje, želje.

Iako je tek početak sezone, morat će te dozirati igrače. Kakav Dinamo možemo očekivati protiv Slavena?

- Tolića sigurno neće biti zbog kartona, ostale slažemo s obzirom na količinu umora i zamora koja nas je zatekla po povratku s Islanda. Bio je zahtjevan teren, zahtjevan put, tako ćemo odmarati nekolicinu igrača koji su igrali tu utakmicu. Tek ću nakon posljednjeg treninga uoči Slavena znati tko će igrati.

Gvardiol je otišao, neki su došli. Mislite li da će Dinamo ove sezone biti jači nego prošle?

Sigurno da je odlazak Gvardiola veliki hendikep, ali mi ćemo to nadoknaditi. Imamo nekoliko pomno brušenih dijamanata pa ćemo i njima dati minutažu kada ćemo si to moći priuštiti. Došla je nekolicina afirmiranih igrača iz 1.HNL na koje ozbiljno računamo. Oni su pojačali našu konkurenciju.

Hoće li i ova sezona biti neizvjesna kao i prošla s obzirom na pojačanja konkurenata?

- Mi, naravno, želimo da bude manje neizvjesnija i da Dinamo što prije riješi neke stvari, ali stvarnost i realnost su nešto drugačiji. Morat ćemo se izuzetno pomučiti da bi došli do našeg cilja, prvenstva Hrvatske. A vjerujemo da možemo i do duple krune. Veseli nas početak sezone koja će biti zanimljiva.

Tko će biti najveći konkurent Dinama za naslov prvaka Hrvatske?

- Nije tajna da je Osijek naš prvi pratitelj. Osijek je respektabilna momčad s vrlo dobrim stožerom i glavnim trenerom, infrastrukturom kluba, ali vjerujemo da ćemo biti pravi - zaključio je.