Dinamo je nakon pobjede u Maksimiru, prolaz u treće pretkolo Lige prvaka potvrdio slavljem u Nikoziji 1-0 protiv Omonije. 'Modri' na trenutke izgledali najbolje, kao ni u prvoj utakmici, ali dojam se zaboravlja nakon nekoliko dana, a rezultat ostaje zauvijek zapisan.

- Cilj je ispunjen i to je ono najvažnije. Teška utakmica, izuzetno teška utakmica u kojoj nam je najveći protivnik bio teren koji je bio izuzetno težak za kontrolu lopte. Trebate dva, tri dodira kako bi je iskontrolirali. Tu je onda patila naša brzina igre pa i tranzicija tako da je razumljivo da smo imali poteškoća. U drugom je dijelu teren bio nešto vlažniji pa smo pokazali bolju i ljepšu izvedbu. Sve u svemu, izuzetno sam zadovoljan pametnom, mudrom igrom na rezultat - rekao je trener Dinama nakon utakmice.

Dinamo je bio oslabljen neigranjem kapetana Arijana Ademija koji se ozlijedio u prvoj utakmici protiv Omonije. No, danas su potegnuli neki drugi...

- Sigurno da nam je bila u podsvijesti ozljeda Ademija jer on je taj inicijator naše energije, naše volje. On je taj koji diže igrače svojim primjerom, koji iz njih izvlači i ono što oni misle da nemaju u tom trenutku u sebi. Veseli me da i pored tog kapetana imamo i još drugih kapetana koji mogu podnijeti taj teret na svojim leđima. Čestitke svima.

Pobjednički gol zabio je Luka Menalo...

- Izuzetno važan gol za njega, važan je i za nas u stožeru. Igrač dubine koja nam i nije najbolje oružje i često ju nemamo.

Utakmica se igrala pred više od 7000 navijača. Dinamo pred toliko navijača nije igrao od gostovanja u Krasnodaru u veljači.

- Fantastična atmosfera. Zaboravili smo kako je to čuti istinski huk s tribina. Ono što ježi, što ledi krv u žilama je ova podrška svojoj momčadi u trenucima kad gube. Svaka čast Cipranima na sportskom duhu.

Zagrebačka momčad vraća se obavezama u HNL-u, odnosnu derbiju protiv Rijeke, a onda - ponovno 'europska' utakmica.

- Prva operacija je Rijeka tako da ćemo se na nju prvo fokusirati budući da Legia tek dolazi, imamo za nju vremena. Rijeka je izuzetno težak protivnik, utakmice nakon 'Europe' su uvijek teške i opet je naša uloga samo psihološki regenerirati momčad - zaključio je trener Dinama.

- Mislim da nas Omonia nije iznenadila. Znali smo što nas čeka. Sigurno da sam sretan zbog gola, a još sam više sretan zbog doprinosa momčadi. Četiri godine sam u Dinamovoj obitelji, sad sam dočekao priliku i presretan sam. Nadam se da ćemo slaviti protiv mog bivšeg kluba i da ću ja sudjelovati u toj pobjedi - rekao je strijelac pobjedničkog gola, Luka Menalo.

Za taj mu je gol asistirao Josip Mišić, koji je osim toga imao i nevjerojatno dodavanje sa svoje polovice koje Mislav Oršić nije pretvorio u gol.

- Bila je jako teška utakmica. Znali smo da su kvalitetan protivnik na ovom teškom terenu i u teškim uvjetima. Dosta dugo igram nogomet da osjećam pritisak. Moramo bez Ademija, što je tu je. Drago mi je zbog Luke, stvarno dobro radi na treninzima. Imamo velik kadar odličnih igrača i svako tko igra bit će pojačanje. Rijeka je u dobroj formi, bit će teško, ali mi smo po meni kvalitetnija momčad i moramo pobijediti tu utakmicu.

Luka Ivanušec u ovoj se utakmici nije previše istakao, ali solidno je odradio svoj dio posla...

- Bilo je zahtjevno zbog vremena i teške sparine. Odradili smo to rutinski. Bili smo koncentrirani i prošli dalje gdje čekamo Legiju. Navijači koji zvižde ti daju dodatnu motivaciju. U prvom su poluvremenu oni više imali loptu pa nisam previše zadovoljan jer znam da mogu puno više i puno bolje od ovog.