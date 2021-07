Dinamo je s 3-2 slavio protiv Valura u prvom pretkolu Lige prvaka. Bila je to utakmica u kojoj su 'plavi' imali sigurnu prednost 3-0, a potom i penal za 4-0, no umalo su prokockali sve. Islanđani su se u tren oka vratili na 3-2, ali Dinamo je ipak na koncu uspio slaviti.

- Vidjeli ste sami. Jedna luda utakmica, imali smo 3-0 i penal za 4-0. Praktički riješili pitanje prolaska, skoro smo put na Island pretvorili u izlet... Ali dogodio se jedan pad koncentracije i crna rupa, primili smo dva smiješna gola, ali ona će nas tjerati na ozbiljnost. Da ozbiljno i studiozno pristupimo i drugoj utakmici. Ne sumnjam da ćemo biti pravi, vidjeli ste razliku u kvaliteti, ali nju treba opravdati - rekao je trener Dinama Damir Krznar pa dodao:

- Sigurno da će svi koji će psihički i fizički biti spremni konkurirati za uzvrat. Možemo žaliti za 4-0, ali nije drama. Morat ćemo, onako, 100 na sat i u Rejkjaviku.

Uvjeti na Islandu su u potpunosti drugačiji nego u Zagrebu. Tamo traje polarni dan, igra se na umjetnoj travi, dok je u Zagrebu 35 tamo je 10 stupnjeva...

- Adaptirat ćemo se, kao i na ovom današnjem terenu. Nije nam dozvolio brzi protok, ali uspjeli smo. Isto tako ćemo uspjeti i na umjetnoj travi. Trenirat ćemo na njoj tu u Zagrebu. Moramo biti ozbiljni, tisuće su primjera gdje je autsajder uspio nešto ušićariti. Ne smije nam se to dogoditi u dvije utakmice zaredom.

Zna li se u Dinamu redoslijed izvođača penala?

- Da, zna se, kod nas su danas prema redoslijedu izvođači bili Majer i Čop. Ali, kada je Ademi uzeo loptu u ruke, tada su i Majer i Čop bili izvan igre, pa je to bila stvar dogovora. No, nije to bilo presudno. Sada na Island idemo svim raspoloživim sredstvima, malo smo razočarani što smo neke igrače mogli sačuvati tog zahtjevnog gostovanja. Prezadovoljan sam s nekih 70-ak, ali utakmica se igra 90 minuta. To je nogomet, tu se dogode neke nepredvidive stvari.

Opet, dobra nije bila niti realizacija...

- Kao trener mogu biti zadovoljan razvojem naše faze napada, pa i s brojem prilika u koje smo dolazili. Opet, zaštekala je realizacija, ali ne možemo niti očekivati da ćemo svaku priliku iskoristiti. Stvarali smo ih, nismo zabijali, pa nam se to u ovakvoj ludoj utakmici vratilo.

Kako su igrači reagirali nakon ove pobjede u svlačionici?

- Morali smo ih dizati, kroz neformalni razgovor objasnili smo im da je i dalje sve u našim nogama, ali smo riješenu utakmicu svojim nespretnim reakcijama vratili neizvjesnost u ovaj dvoboj. Ohrabrio sam igrače, idemo u Rejkjavik pokazati da smo bolja momčad. Idemo tamo po pobjedu, borit ćemo se i za toliko nam potreban nacionalni koeficijent - poručio je Krznar.

Na press konferenciju je stigao i pomoćni trener Valura Srđan Tufegdžić.

- Bili su jako teški uvjeti za igru, za nas s Islanda je ovo bilo jako toplo, kod nas su temperature između 10-15 stupnjeva Celzijusa. Takvo vrijeme nam je uzelo dosta vremena za prilagodbu, to se vidjelo na našoj igri. U prvom dijelu smo bili slabi, previše smo respektirali Dinamo, nismo vjerovali u svoje mogućnosti, pa tim dijelom igre ne možemo biti zadovoljni - pričao je Srđan Tufegdžić, pa nastavio:

- U nastavku smo pokazali karakter, a to je najveća osobina islandskog naroda. Islanđani se nikad ne predaju, uvijek vjeruju da mogu do pozitivnog rezultata, to smo pokazali i u Maksimiru. I to je glavna odlika našeg Valura. I da, ovaj rezultat nam daje nadu da se i u uzvratu možemo nečemu nadati. Cijelo drugo poluvrijeme je bilo egal, imali smo svoje šanse, bila je tu i sporna situacija kada je lopta pogodila Stojanovića u ruku.

Tko je favorit sada uoči uzvrata?

- Dinamo je uvijek favorit, oni su velik klub, redovito igraju grupne faze Lige prvaka ili Europske lige, što nijednoj islandskoj momčadi nije uspjelo u povijesti. Mi imamo svoje interne ciljeve, nećemo se predati unaprijed, vjerujemo da možemo dalje. U nastavku je pao tempo, naši igrači s klupe su unijeli dodatnu svježinu, a znali samo da će ritam Dinama pasti jer su oni još uvijek u pripremnoj fazi.

Tko će se lakše prilagoditi na vremenske uvjete? Vi ovdje u Maksimiru ili Dinamo na Islandu?

- Dobro pitanje, a na to mogu odgovoriti tek nakon Islanda. Ma danas je bilo teško i jednima i drugima, bilo je 35-36 stupnjeva, previše za jednu utakmicu. Vidjeli ste, kad su bile pauze u oba poluvremena, igrači su jedva čekali popiti vode i malo odmoriti. Dinamo je favorit, mi se ne predajemo, a rekao bih da sada imamo podjednake šanse za prolaz dalje - završio je Tufegdžić.

Kapetan Arijan Ademi danas je bio najbolji igrač Dinama. Zabio je dva gola, mogao i do hat-tricka, ali je promašio penal za 4-0.

- Imali smo dobrih 80 minuta do mog promašenog penala. Mislim da je to unijelo nemir u momčad i velik dio odgovornosti je na meni. Promašio sam penal i da je bilo 4-0 sve bi bilo gotovo. Vratili su se i ništa, pobijedili smo i sad idemo na Island.

Tamo vladaju drugačiji uvjeti nego u Zagrebu.

- Sigurno da je teže tamo zbog polarnog dana. Trava je drugačija, ali profesionalci smo i moramo sve napraviti da pobijedimo. Žao mi je i krivo zbog promašenog penala.

Ademi se nedavno vratio s Europskog prvenstva gdje je nastupao za Sjevernu Makedoniju. Makedonci su u premijernom nastupu na Euru ostali bez prolaska u osminu finala.

- Nisam zadovoljan Eurom, očekivao sam da možemo proći skupinu. Imamo jaku generaciju i imali smo velika očekivanja. Ali eto, nismo uspjeli i što reći. Bitne su nam kvalifikacijske utakmice i htio sam se što prije priključiti momčadi.

Petar Stojanović odigrao je dobru utakmicu do skrivljenog penala, iz kojeg je Valur smanjio vodstvo Zagrepčana.

- Možemo biti zadovoljni pobjedom, ali smo ju pokvarili s dva primljena gola. I to u jako kratkom vremenu. Odigrali smo dobru utakmicu, ostvarili puno prilika. Mislim da bi ih trebali iskoristi više i zabiti više golova. Dobro je da smo stvorili toliko, iduću utakmicu idemo pobijediti.

- Bio je to pad koncentracije. Kod mog penala ima pravilo da se ne klizi u šesnaesterac, bio sam siguran da sam pogodio loptu... Ne znam. Da smo zabili još koji možda bi bilo i drugačije. Ne smijemo gubiti koncentraciju i moramo bolje.

- Dobro smo pripremljeni, na pripremama je bilo sve dobro. Danas je bilo jako teško vrijeme, ali mislim da smo pokazali neke jako dobre stvari. Samo su nedostajali golovi.

- Imamo i mi umjetnu travu pripremat ćemo se na tome. Idemo gore pobijediti.