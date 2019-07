KSW i Soldić stižu u Hrvatsku! Sprema se spektakl u Zagrebu

KSW sigurno stiže u Zagreb. Mislili smo to napraviti do kraja godine, no Arena Zagreb je zauzeta. Ako ne uspijemo organizirati do kraja godine, hrvatski navijači će KSW gledati 2020. godine, rekao je Ivan Dijaković u Podcast Inkubatoru te najavio spektakularan nastup Roberta Soldića pred svojim navijačima.

Foto: Instagram

KSW je najjača europska organizacija koja po kvaliteti spada u sam vrh svjetskog MMA-a. Odlične borbe i sjajni borci nerijetko nakon KSW-a odlaze u UFC ili Bellator, a jedna od glavnih zvijezda poljske organizacije je i prvak velter kategorije Roberto Soldić.

Dijaković mu je menadžer, u bliskom odnosu dođe mu i kao drugi otac, a posao koji radi u njemačkom Düsseldorfu gdje drži UFD Gym široko je poznat diljem MMA zajednice.

Foto: KSW/Sebastian Rudnicki

Hrvatski MMA entuzijast u razgovoru s Markom Petrakom otkrio je i da je već obavio nekoliko razgovora s Gradom Zagrebom i Ministarstvom sporta te da je dobio samo pozitivne reakcije. KSW je velika promocija i za Hrvatsku jer se nerijetko događa da u produkcijskom segmentu nadmaši i UFC.

To znači da će glavna zvijezda večeri biti Soldić, koji bi u Hrvatskoj pred domaćom publikom mogao braniti pojas prvaka, a također je za pretpostaviti da će u Zagrebu nastupati i naš Antun Račić, Filip Pejić te Satoshi Ishii, koji također nastupaju pod zastavom KSW-a.

Foto: KSW

Prilika je ovo i nekim drugim borcima da zasluže ugovor s Poljacima jer će se organizatori pobrinuti da pred domaćom publikom nastupi još pokoji Hrvat ili borac iz regije.

Hrvatska borilačka publika tako će moći prisustvovati novom borilačkom spektaklu u Zagrebu zahvaljujući Dijakovićevu angažmanu. Posljednji veliki događaj bio je dolazak elitnog UFC-a u Arenu gdje je Junior Dos Santos dobio Bena Rothwella, a nastupali su borci poput Francisa Ngannoua, Curtisa Blaydesa, Derricka Lewisa, Gabriela Gonzage, Jana Blachowicza, naših Igora Pokrajca i Filipa Pejića...