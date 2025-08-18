Obavijesti

OPLEO PO IGRAČU

Kukoč izvrijeđao Melnjaka: Što bi beskičmenjak rekao da je ta baklja nekome završila u licu?

Piše Jakov Drobnjak,
Kukoč izvrijeđao Melnjaka: Što bi beskičmenjak rekao da je ta baklja nekome završila u licu?
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Melnjak je opravdao reakciju Torcide te izjavio kako bi i on možda tako reagirao da je bio na tribini u tom trenutku. Kukoču je takva izjava nepojmljiva te se obrušio na beka splitske momčadi

Pobjeda Hajduka protiv Slaven Belupa 3-0 u trećem kolu HNL-a ostala je u sjeni divljanja Torcide nakon utakmice. Uvertira kaosa počela je i za vrijeme utakmice jer je Torcida prvo šutjela 20 minuta, a onda i podigla poruku kojom napada igrače. Na kraju susreta igrači su došli pod sjever, a Torcida je počela bacati baklje na teren i gađati momčad. Divljanje je šokiralo mnoge, a posebno je odjeknula kritika bivšeg igrača Hajduka Tonćija Kukoča. U objavi na Facebooku posebno se dotaknuo i Daria Melnjaka koji je rekao kako je reakcija Torcide opravdana.

Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!
Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama!

- Zasluženo, opravdano, ovo na kraju je jedan znak. Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini. Opet je lijepo da smo dobili pljesak s istoka i zapada, ljudi vide da se trudimo. Mene i cijelu momčad je sramota što smo ispali u četvrtak - rekao je Melnjak nakon incidenta.

Kukoču se nimalo nije svidjela reakcija Torcide te je oštro reagirao, a posebno je spomenuo Melnjaka.

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Pitajte beskičmenjaka Melnjaka da je baklja završila nekome od njegovih suigrača u lice, bi li opet rekao da je to opravdana reakcija navijača. Hajduk nije tu zbog Torcide, već je Torcida tu radi Hajduka. To velikim slovima stavite na Poljud", napisao je na kraju svoje objave Tonći Kukoč i time direktno napao beka Hajduka.

