Kukoč izvrijeđao Melnjaka: Što bi beskičmenjak rekao da je ta baklja nekome završila u licu?

Pobjeda Hajduka protiv Slaven Belupa 3-0 u trećem kolu HNL-a ostala je u sjeni divljanja Torcide nakon utakmice. Uvertira kaosa počela je i za vrijeme utakmice jer je Torcida prvo šutjela 20 minuta, a onda i podigla poruku kojom napada igrače. Na kraju susreta igrači su došli pod sjever, a Torcida je počela bacati baklje na teren i gađati momčad. Divljanje je šokiralo mnoge, a posebno je odjeknula kritika bivšeg igrača Hajduka Tonćija Kukoča. U objavi na Facebooku posebno se dotaknuo i Daria Melnjaka koji je rekao kako je reakcija Torcide opravdana.

- Zasluženo, opravdano, ovo na kraju je jedan znak. Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini. Opet je lijepo da smo dobili pljesak s istoka i zapada, ljudi vide da se trudimo. Mene i cijelu momčad je sramota što smo ispali u četvrtak - rekao je Melnjak nakon incidenta.

Kukoču se nimalo nije svidjela reakcija Torcide te je oštro reagirao, a posebno je spomenuo Melnjaka.

"Pitajte beskičmenjaka Melnjaka da je baklja završila nekome od njegovih suigrača u lice, bi li opet rekao da je to opravdana reakcija navijača. Hajduk nije tu zbog Torcide, već je Torcida tu radi Hajduka. To velikim slovima stavite na Poljud", napisao je na kraju svoje objave Tonći Kukoč i time direktno napao beka Hajduka.