Kukoč o ispadu Torcide: Ako voliš klub, ne nanosiš mu bol. Do kada ćete spuštati glavu?

Hajduk je u trećem kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 3-0 i tako ostao stopostotan na početku prvenstva, ali je susret obilježio incident na kraju utakmice. Torcida je bakljama gađala igrače koji su došli pred sjevernu tribinu, a kroz cijeli susret osjetilo se nezadovoljstvo najvatrenijih navijača Hajduka zbog još jednog neslavnog rezultata u Europi i ispadanja od Dinamo Cityja. Reakciju Torcide osudili su mnogi, a posebno je žestok bio bivši igrač "bilih" Tonći Kukoč na svom Facebooku.

Ovako je Kukoč reagirao na divljanje Torcide:

"Za svakoga iskrenog navijača Hajduka bolno je to što ga nema u Europi već 15. godina i razumljivo je da su navijači ljuti, ali da gađaš svoje igrače bakljama to je nedopustivo. Ovakvi navijači su samo uteg klubu. Takvim ljudima nije mjesto na Poljudu.

Ako već trebaju vrijeđati onda su to ovi što vode klub zadnjih 20 godina, ali kako će vrijeđati kada su i oni u tome. Hajduk se treba ograditi od ovakvih, to nisu ljudi koji vole klub. Onaj koji voli klub neće mu nanositi bol, sramotu i nepotrebne troškove. Samo prošle sezone klub je morao platiti 500 tisuća eura zbog navijačkih izgreda. Do kada ćete spuštati glavu pored ovakvih? Pitajte beskičmenjaka Melnjaka da je baklja završila nekome od njegovih suigrača u lice, bi li opet rekao da je to opravdana reakcija navijača.

Hajduk nije tu zbog Torcide, već je Torcida tu radi Hajduka.

To velikim slovima stavite na Poljud."

Kukoč se posebno osvrnuo na Daria Melnjaka koji je izjavio da je Torcida opravdano postupila te da bi i on možda tako reagirao da je bio na tribinama.