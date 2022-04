Kukoč: Proklete bolesti odnose dobre ljude... Šjor Pere bio je najbolji hrvatski izbornik ikada

Proklete bolesti nose dobre ljude..., tužan sam, ne znam što bih drugo rekao... Šjor Capo, Sobin, šjor Pere... A baš prije nekoliko dana sam pričao s talijanskim novinarima koji su ga posjetili jer rade knjigu o povijesnom trofeju Benettona, pa su mi rekli da je slabo, započeo je za 24sata Toni Kukoč (53) o Petru Skansiju, legendarnom hrvatskom košarkašu i treneru koji je preminuo u 78. godini.

Fiba ga je još 1991. uvrstila među 50 najvećih košarkaša svih vremena, a nakon što je talijanski klub odlučio pustiti Kukoča u NBA, hrvatski je stručnjak napustio njihovu klupu.

- Što reći o njemu, poklonio mi je prve prave kožne tenisice u kojima sam igrao, bio je moj trener u Benettonu, izbornik u reprezentaciji... Bila su to jako lijepa vremena, osvojili smo naslov prvaka, igrali finale Kupa prvaka, sjajno smo surađivali i mogu slobodno reći da smo imali poseban odnos. On se prema meni odnosio drugačije nego prema ostalim igračima, valjda je imao povjerenje da ću napraviti ono što on traži i očekuje od mene - rekao je nam je Kukoč pa progovorio i o privatnom odnosu:

- Imali smo i privatno dobar odnos, njegova obitelj je primila suprugu i mene kad smo iz Splita došli u Treviso, družili smo se kao obitelji, bio je to naš, splitski đir u inozemstvu, bili su nam pri ruci kad nam je najviše trebalo.

Skansi je odveo Jugoplastiku do prvog velikog uspjeha, u sezoni 1975/'76. osvojili su Kup Radivoja Koraća, a godinu potom i trostruku krunu, prvenstvo, kup i Kup Radivoja Koraća, kao prvi jugoslavenski klub kome je to pošlo za rukom. Bio je i zbornik reprezentacije Jugoslavije s kojom je osvojio broncu na EP '79, a posebno nam je svima u sjećanju srebro zlatnog sjaja koje je osvojio za kormilom reprezentacije Hrvatske u Barceloni 1992. godine.

- Kad pričamo o njemu, onda pričamo o najboljem treneru u povijesti hrvatske reprezentacije, i baš on je vodio najbolju generaciju na Olimpijskim igrama u Barceloni. I to je bila najbolja moguća situacija, samo on je mogao takvu grupu igrača držati na okupu i od nas stvoriti sjajnu cjelinu. Pamtit ću ga kao sjajnu osobu, kao sjajnog trenera, na žalost nema ga više među nama... Iskrena sućut obitelji - zaključio je Kukoč.

Najčitaniji članci