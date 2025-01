Kukoč: Od igre Hajduka peku me oči, treba im 15 pojačanja. Dovode Ukrajinca koji ne zabija

Hajduk je u 19. kolu HNL-a odigrao "mršavih" 0-0 sa Slaven Belupom. Splićani, koji se bore za naslov, imali su tek tri udarca u okvir. Jalovom igrom nezadovoljan je i Tonći Kukoč (34), nekadašnji lijevi bek "bilih", a danas Segeste.

"Hajduk su potrebna dva, tri pojačanja!? Ne, Hajduku je potrebno minimalno 15 pojačanja. Utakmica je bila toliko negledljiva da peku oči. Taktika je da nabiješ balun na Marka Livaju i čekaš da on nešto napravi, ali, nažalost, to nije samo od jučer već od onoga trenutka kad se on vratio u Hajduk. Gattuso već mjesecima traži napadača, i doveli mu Ukrajinca (Nazarij Rusin, op. a.) koji je zadnji gol zabio prije godinu dana, a mi se borimo za titulu. Imali smo slobodnoga Antu Ercega, ali njega ne žele jer on je kao "težak karakter", a u ovakvoj situaciji on bi vrijedio zlata, ima kvalitetu i gine za svaki balun, isto vrijedi i za Duju Čopa. Imaš provjerenoga napadača ali ne, što će nam on, Ukrajinac je bolji", napisao je Kukoč na Facebooku.

Ante Erceg (35) nedavno je napustio nizozemskog prvoligaša Fortunu Sittard te otišao na Goricu. Potpisao je do ljeta 2027. U debiju za turopoljski klub zabio je Varaždinu (1-1).

Duje Čop (34) ove sezone odigrao je 20 utakmica uz devet golova i dvije asistencije. Ne želi više igrati za Lokomotivu. Trebao bi u transferu "teškom" 300.000 eura + Komnen Andrić na posudbu u Lokomotivu prijeći u Rijeku.

