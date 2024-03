Kukoč: Svaki put su me srdačno dočekali u Beogradu. Hvala im

Toni Kukoč (55) bio je u četvrtak u Beogradu na utakmici Partizana i Olympiacosa u Euroligi koju su Grci pobijedili 74-69. Legendarni hrvatski košarkaš dobio je toplu podršku beogradske Arene u koju je stigao u društvu supruge Renate, bivšeg suigrača Dine Rađe i bosanskohercegovačkog novinara Sabahudina Topalbećirevića, koji je režirao film Magična sedmica. Njegovo će predstavljanje biti u subotu.

- Hvala im na tome. Svaki put sam bio srdačno dočekan u Beogradu. Ne može se uvijek pobjeđivati, atmosfera je jednostavno bila takva. Svi igrači imaju želju igrati dobro u ovoj atmosferi, samo su neki igrači malo jače pogođeni - komentirao je Splićanin za Sportklub.

Foto: Dusan Milenkovic

Osvrnuo se i na to kako njegov grad dočekuje trenera Partizana Željka Obradovića i kako bi se snašao u NBA ligi.

- Bilo mi je jako drago da su ga tako dočekali u Splitu. Nije tajna da je on možda i najbolji trener ikada, pogotovo u zadnjih 20 godina. Poznavao ju je i dok je bio playmaker reprezentacije. Nema sumnje o kakvom se treneru radi. Mnogo je igrača koji su samo igrali, ali njega je zanimao i trenerski posao. Ne sumnjam da bi uspio u NBA. Ako se uzme njegovo košarkaško znanje, sigurno bi uspio. Ako uzmete njegov način komunikacije, ne znam bi li igrači u Americi to preživjeli, iako je na njima. Igrači su danas razmaženi - rekao je Kukoč.

Toni je govorio o izazovima trenerskog posla koji nije nužno za bivše proslavljene igrače.

- Da bi danas bio trener, moraš biti i roditelj, i trener, i psiholog. Jedno je imati košarkašku loptu u malom prstu, a drugo to znanje prenositi dalje. Michael Jordan će za mene uvijek biti najveći, ali nije bio baš uspješan kao generalni menadžer. Kad su on i Phil Jackson došli u nove uloge, nisu se najbolje snašli. To je razlika.