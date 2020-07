Kule: Živjeli smo mjesec dana s traumom. Zaslužili smo slavlje

<p>U derbiju 32. kola Prve HNL <strong>Osijek </strong>je na stadionu Gradski vrt pred 3.000 gledatelja pobijedio <strong>Rijeku </strong>sa 1-0 skočivši na treće mjesto ljestvice.</p><p>Teška utakmica za nas nakon onog ispadanja u Kupu. Mjesec dana smo živjeli s tom traumom, nismo znali koliko borbeno, ratnički danas izaći na teren. Rijeka je bolje otvorila utakmicu, ali mislim da smo mi kasnije bili bolji i zasluženo pobijedili - rekao je nakon utakmice trener Osijeka<strong> Ivica Kulešević</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Incident nakon ispadanja Osijeka iz Kupa</strong></p><p><strong>Simon Rožman, </strong>trener Rijeke, potvrdio je njegove riječi, ali dodao kako nema predaje za njegovu momčad:</p><p>- Nema tu druge nego da se nastavi raditi i da probamo bolje odrađivati stvari u završnici. Imamo još utakmica do kraja, probat ćemo se okrenuti prema vrhu, još uz to imamo ginale Kupa - naglasio je. </p><p>Osijek se opasno bori za drugo mjesto. <br/> - Dobro radimo, dobro treniramo, dobra je atmosfera, puno smo toga napravili, ali još nismo matematički osigurali ništa. Ni Europu, ni drugo mjesto, ali imamo razloga za optimizam, samo trebamo ovako nastaviti raditi. </p><p><strong>Antonio Mance</strong> bio je jedini strijelac na susretu.<br/> - Napadačima nikada nije lako kada ne zabijaju. I on je u proteklih nekoliko kola puno radio, ali nije postigao gol. Nadam se da će mu ovo biti vjetar u leđa - zaključio je trener Osijeka.</p><p>Dodajmo, derbi u Osijeku imao je svoju uvertiru u koju je bila uključena i policija. Naime, noć prije utakmice netko je po terenu izlio agresivnu tekućinu, zbog čega je travnjak jutros osvanuo oštećen. Na sreću, teren nije ozbiljnije oštećen. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uništen travnjak Gradskog vrta</strong></p>