Kulenović: Težak period je iza nas, stvorilo se puno negative. Pašalić: Zahvalan sam Jakiru

Derbi Rijeke i Dinama je završio podjelom bodova. Susret 15. kola HNL-a pružio je pregršt uzbuđenja i pala su četiri pogotka. Dinamo je dvaput vodio, Rijeka se dvaput vraćala. Nakon derbija na Rujevici, ni jedni ni drugi se nisu pomaknuli na ljestvici, a mogu biti zadovoljni konačnim rezultatom.

Donosimo prve reakcije igrača nakon užarenog derbija na Rujevici.

Sandro Kulenović:

- Jako težak period je iza nas. Ovih par tjedana nije bilo lako izdržati. Samo mi znamo što smo prolazili između sebe. Puno negative se stvorilo oko nas. Jednostavno, moramo skupiti glave i vući dalje. Prvenstvo je dugo. Imamo ambiciju biti prvaci i to nam je jedini cilj na kraju sezone. Predstavljamo Dinamo, najveći hrvatski klub. Kada nosiš taj grb moraš izginuti i dati sve od sebe.

Franjo Ivanović:

- Nismo zadovoljni na kraju. Uvijek tražimo pobjedu mada je bilo jako borbena i zahtjevan utakmica. Taktički i u svim segmentima. Trebali smo iskoristiti bolje šanse mada je i Dinamo bio danas jako dobar i na nivou. Htjeli smo pobijediti, ali danas nismo uspjeli.

Niko Janković:

- Bile su malo tenzije, derbi je to. Odigrali smo dobru, čvrstu i mušku utakmicu. Šteta radi primljenih golova, ali uspjeli smo se vratiti. Na kraju realan rezultat iako smo čak mogli uzeti sva tri boda. Mlada smo i ambiciozna momčad koja ima karakter. Cilj je osvojiti što više bodova pa dokle doguramo.

Takuro Kaneko:

- Imali smo više prilika, Bila je teška utakmica jer su i oni imali dosta prilika. Ali svaki put kada smo poveli, kod 1-0 i kod 2-1, trebalo nam je još malo snage da zadržimo rezultat i žao mi je što to nismo uspjeli. Oba gola su pala iz prekida, bila nam je potrebna veća koncentracija u tim trenucima. Normalno da je ovdje atmosfera bila na strani Rijeke. Mi smo, uz to, prije par dana imali Konferencijsku ligu pa je Rijeka imala prednost u energetskom smislu. U takvoj situaciji mislim da smo dobro odigrali, ali to nije razlog da nismo pobijedili. Ima još par stvari koje moramo popraviti.

Nediljko Labrović:

- Na kraju krajeva, kada se pogleda cjelokupna utakmica... Prvo poluvrijeme njima, drugo nama. Nemam što prigovoriti momcima ni sebi. Imamo jako kvalitetne momke koji svakoga dana, iz treninga u trening, se dižu i to je kulminacija našeg rada. Ne sumnjam da ćemo se još dizati. Na odmoru smo se pogledali u oči. Shvatili smo da igramo pred našim navijačima i da moramo puno više toga dati jer ovi ljudi to zaslužuju. I drugo poluvrijeme je to pokazalo.

Marco Pašalić:

- S jedne strane sam zadovoljan, s druge i nisam. Zaslužili smo tri boda. Bili smo bolja ekipa, i u prvom poluvremenu isto. Onaj gol smo dobili, ali ja nisam vidio situaciju. Nisam vidio je li prekršaj ili zaleđe. VAR soba je procijenila da nije, da gol vrijedi. To nam je blokiralo utakmicu, našu energiju što smo predstavili na terenu. Onda je došlo poluvrijeme i vratili smo se odmah s tim slobodnjakom, s tim golom Lindija. Onda smo opet popušili gol. Ne znam zašto ni kako, nakon kornera. Nismo ga trebali dobiti, ali jesmo. Kao što sam zadnji put javio da moramo biti 90 i plus na terenu, danas jesmo i pokupili smo jedan bod. Meni je fokus na terenu i na utakmici. Ne volim se baviti navijačima i protivničkim trenerom. Ja sam danas u Rijeci zbog Jakirovića i za to sam mu zahvalan. To je to što mogu reći.