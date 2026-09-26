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OGLASIO SE PREDSJEDNIK

Kustić čestitao Hrvatskoj U-21 na plasmanu na Euro: 'Potvrda naše kvalitete, talenta i rada'

Piše Josip Tolić,
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Kustić čestitao Hrvatskoj U-21 na plasmanu na Euro: 'Potvrda naše kvalitete, talenta i rada'
SP 2026 Philadelphia: Poznati na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Gane | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Olićevi mladi "vatreni" srušili Mađarsku i izborili Euro 2027.! Kustić se pohvalio snagom hrvatskog nogometa

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Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Ivice Olića protutnjala je kroz ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo i u subotu se plasirala na završni turnir koji se 2027. igra u Albaniji i Srbiji nakon pobjede nad Mađarskom 3-1 u Varaždinu na krilima hat-tricka Adriana Jagušića, i uz remi drugoplasirane Turske protiv Ukrajine.

Predsjednik Marijan Kustić tim se povodom oglasio na službenoj stranici saveza:

- Od srca čestitam našoj U-21 reprezentaciji, izborniku Ivici Oliću i cijelom stručnom stožeru na plasmanu na Europsko prvenstvo. Ovaj uspjeh potvrda je kvalitete, talenta i predanog rada naših mladih reprezentativaca, stručnog stožera i svih koji su svakodnevno ulagali svoj trud u njihov razvoj. Plasman na završni turnir još je jedan pokazatelj snage hrvatskog nogometa i kvalitetnog rada s mladim igračima. 

- Posebno me raduje karakter koji je momčad pokazala kroz kvalifikacije, kao i zajedništvo koje je bilo vidljivo u svakoj utakmici. Siguran sam da će naši mladi "vatreni" i na Europskom prvenstvu dostojno predstavljati Hrvatsku i hrvatski nogomet. Čestitam igračima, izborniku i cijelom stručnom stožeru, kao i svim klubovima i trenerima koji su sudjelovali u razvoju ovih mladih nogometaša - dodao je Kustić.

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