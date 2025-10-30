Kustić i Dalić posjetili gradilište budućeg kampa HNS-a: Uvjeren sam da će sve biti u rokovima

Vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza u četvrtak je obišlo gradilište budućeg kampa "vatrenih" koje se gradi u Velikoj Gorici. Bio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa, Nenad Horvatić, Nenad Črnko i Andrea Dokuš.

Na gradilištu su bili i političari. Kustiću, Daliću i ekipi društvo su činili potpredsjednik Vlade, Branko Bačić, Tonči Glavina, Marko Milić i gradonačelnik Velike Gorice, Krešimir Ačkar.

HNS je izvijestio kako su u tijeku radovi na trećoj etaži upravne zgrade, a na stadionu se postavljaju tribine. Uskoro se očekuje montaža čelične konstrukcije nadstrešnice, a na zapadnoj strani kompleksa izvode se radovi na postavljanju rubnika i stvaranju prometnice. U tijeku je također postavljanje ograde oko cijelog igrališta.

- S obzirom na to da svakodnevno obilazim gradilišta po Hrvatskoj, moram reći da sam uistinu ugodno iznenađen dinamikom radova koji su realizirani jer sam ovdje prvi put put poslije polaganja temeljca na gradilištu nogometnog kampa. Čestitam predsjedniku Marijanu Kustiću i HNS-u kao investitoru, ali čestitam i izvođaču radova, nadzornom inženjeru i projektantu koji su osmislili ovo gradilište da sve ide sjajnom brzinom. Ako je rok izgradnje početkom 2027. godine, za očekivati je da ćemo poslije Svjetskog prvenstva iduće godine, vraćajući se s novom medaljom, novi veliki uspjeh hrvatskog nogometa proslaviti upravo ovdje. Ovo je veliki trenutak, ne samo za hrvatski nogomet, već i za hrvatski sport. Uvjeren sam da ćemo dobiti dom i hram hrvatskih nogometaša i da ćemo ovdje svjedočiti brojnim uspjesima hrvatskog nogometa. Jedva čekam dan kad ćemo na ovom igralištu iza nas prvi put baciti na branke - poručio je Branko Bačić.

Foto: HNS

Na njega se nadovezao Glavina, ministar sporta i turizma.

- Ovo je jako dobar dan za hrvatski sport, nakon samo šest mjeseci već imamo ovako dobru realizaciju projekta. Dugo je vremena trebalo da dođemo do početka izgradnje nacionalnog nogometnog kampa, jako sam sretan da Vlada snažno i financijski podržava ovaj projekt. Ovo je sastavni dio fokusa Vlade na značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu, ovo je kamp na kojem će igrati sve nacionalne selekcije. Čestitam Hrvatskom nogometnom savezu, ovo će uistinu biti svijetli primjer jer ovim ćemo se centrom moći pohvaliti svugdje u svijetu i, što je najvažnije, ovdje će se stvarati nove buduće svjetske nogometne zvijezde i zbog toga možemo biti jako sretni - rekao je Tonči Glavina.

Kustić je pozitivno iznenađen kako napreduju radovi.

- Uistinu sam iznenađen svime što je na gradilištu napravljeno u proteklih šest mjeseci, pritom moram pohvaliti izvođača radova i još se jednom zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i resornim ministrima. Bez njihove velike podrške i želje izgradnja ovog kampa ne bi ni mogla početi. Naravno, zahvaljujem i gradonačelniku Velike Gorice, Krešimiru Ačkaru, ali i našoj krovnoj organizaciji Uefi. Kada uzmemo u obzir ovako kapitalan projekt, a izgradnja nacionalnog nogometnog kampa to uistinu jest, i kada vidimo što je sve napravljeno u proteklom razdoblju, svi možemo biti zadovoljni i dodatno motivirani. Uvjeren sam da ćemo nogometni kamp izgraditi u zadanim rokovima i da će se na terenima koji će ovdje uskoro niknuti napokon zakotrljati nogometna lopta - rekao je predsjednik HNS-a.

Foto: HNS

Komentar je imao i Stipe Pletikosa.

- Svi radovi su u normativima i uistinu je zadovoljstvo vidjeti kako radovi napreduju. S razvojnog gledišta izuzetno se radujem što će ovaj dom hrvatskog nogometa biti na čast svima nama koji sudjelujemo u nogometu, a najviše onima zbog kojih smo tu, našoj djeci i budućim naraštajima. Možemo biti zadovoljni što ćemo imati jedan tako reprezentativni objekt, ne samo u europskim, već i u svjetskim okvirima, koji će poslužiti za daljnji razvoj hrvatskog nogometa, ali vjerujem i novih medalja i velikih uspjeha - rekao je Stipe Pletikosa.