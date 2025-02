Kustić ostao predsjednik HNS-a: Dalić i Livaja će razgovarati, a o gol-tehnologiji razmišljamo

U ponedjeljak je u zagrebačkom hotelu Westin od 13 sati održana Izborna skupština Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj je Marijan Kustić bio jedini predsjednički kandidat s podrškom svih županijskih nogometnih saveza. Jednoglasno je izabran. Bilo je 75 skupštinara, a posebni gosti bili su Perica Bukić, predsjednik vaterpolskog saveza, Nikola Rukavina, predsjednik košarkaškog saveza...

Počelo je himnom i minutom šutnje za preminulog Tončija Gabrića.

- Zadovoljstvo je biti ponovno na okupu i to na današnji dan, kad osvajaju rukometaši. Hrvatski sport ponovno se diže. Nogomet, rukomet, vaterpolo, tenis, skijanje... Drago nam je da smo na čelu te kolone. Sport Hrvatskoj daje dignitet. No, ovo je danas skupština. Odajem priznanje skupštini, za taj kontinuitet upravljanja. Ništa ne dolazi samo po sebi - rekao je Mladen Vedriš, počasni predsjednik HNS-a.

Potom se okupljenima obratio Siniša Krajač, tajnik HOO-a.

- Odličja hrvatske nogometne reprezentacije govore o kvaliteti rada u Savezu. Olimpijska obitelj cijeni sve što radite. Pozdravljamo sve naše dosadašnje suradnje. HNS služi kao primjer o jednom kontinuitetu. Kontinuitetu vođenja. Igrači koji su bili u reprezentaciji uključuju se nakon karijere u rad reprezentacije i nastavljaju s uspjesima. To je lijepo vidjeti.

Riječ je potom dobio predstavnik Uefe.

- Čast mi je što sam s vama ovdje, u Zagrebu. Prenosim vam pozdrave Aleksandera Čeferina. Hrvatska se pozicionirala kao velika nogometna nacija. Vaši rezultati stavili su vas na vrh. To pokazuju i medalje na slajdu iza mene. Budući da se pripremate za doigravanje u Ligi nacija, želim vam sve najbolje. Čestitam Dinamu koji je Hrvatsku predstavljao u novom formatu Lige prvaka i skupio 11 bodova. Sjajan rezultat i napredak. Iako Dinamo nije prošao, ovaj rezultat velik je za hrvatski nogomet. Puno je izjednačenih utakmica, napetije je. Sad će biti uspješni i drugi klubovi. Zahvaljujući našem novom modelu koji se temelji na solidarnosti. Prije su drugi klubovi dobivali četiri posto, a sad će dobivati sedam posto. To je 136 milijuna više nego ranije. To su sjajne vijesti za one izvan "liga petice", među kojima je i HNL. Svi će biti ravnopravniji. Osim toga, HNS će dobiti dodatnih 17 milijuna eura u četiri godine. To je za ulaganje u nogometnu infrastrukturu u Hrvatskoj, u čemu je HNS već bio uspješan. Nogomet je i dalje sport broj 1 u Hrvatskoj koji je popularan među svim dobnim skupinama, među oba spola, na amaterskoj i profesionalnoj razini. Danas se nogometno okruženje rapidno mijenja. Uvode se inovacije, ali i dalje se moramo držati nekih temeljnih vrijednosti i principa. Naša misija je ne samo dalje razvijati nogomet kao igru, nego ga i zaštiti.

Nakon protokolarnog dijela spomenuti Kustić održao je presicu.

- Ocjena mandata? Jednoglasna podrška svih županijskih saveza dovoljno govori. To je i još jedna velika obveza. I dalje ću se držati tih postulata. Terena, ljudi... Moramo se baviti rezultatima, infrastrukturom. Da krenemo krajem trećeg mjeseca ili početkom četvrtog s gradnjom kampa. Nakon toga, u ovom četverogodišnjem mandatu, da krenemo s uređenjem kuće nogometa u Rusanovoj. To je velik pothvat. Uz, kao što sam rekao, rezultatske.

Jeste li razmišljali o gol-tehnologiji? U nedjelju smo u Osijeku vidjeli spornu situaciju... Dinamo je tražio gol...

- Bilo bi super da imamo to. Razmišljamo o tome. Treba razgovarati sa svim klubovima. To je pozamašna situacija u tom smislu. Volio bih da je kamera bila jučer u Osijeku, ali... Ako bude nešto konkretnije, bit ćete upoznati s tim.

Damir Mišković kazao je da bi HNS trebao uvesti rigoroznije postupke licenciranja, da bi se trebala gledati stopa kvalitete terena...

- Razmišljamo, razgovaramo o tome. Donijeti ćemo nekakav zaključak o postrožavanju kriterija. Da se uvedu kvalitetni hibridi. Kad smo podigli TV prava, mislim da se taj novac treba uložiti u terene. U dogledno vrijeme sigurno ćemo izaći van s novim prijedlozima.

Hoće li biti reforme Kupa? Sustav koeficijenata postao je predvidljiv, parovi su često isti. Finale na dvije utakmice to nije dobro rješenje, mišljenje je većeg dijela javnosti...

- Bilo bi lakše da je infrasturktura puno bolja, da možemo osigurati sigurnost navijačima... Ako ne možete osigurati sigurnost, to je problem. Možemo o svemu razgovarati, ali moramo sve činjenice staviti na stol. Ako mene pitate, volio bih da je jedna utakmica. Ali, nekad stvari sigurnosno nisu najbolje. Puno toga se mora posložiti da bi bila jedna utakmica.

Mirenje sjevera i juga nešto je na što ste stavili naglasak u prvom mandatu. Marko Livaja otišao je iz reprezentacije pa je došlo do zahlađivanja odnosa. Rekao je nedavno da je razgovarao s vama. O čemu ste razgovarali?

- Nema više toga je li sjever ili jug, nema više te podjele. Puno smo razgovarali na tu temu. To su pokazale protekle tri-četiri godine. I to je jedan veliki uspjeh. Razgovor s Livajom? Znam njegove razloge, ali nikad o tome nisam govorio. O kvaliteti njegovoj je suvišno pričati. Naravno da bi bio dobar u reprezentaciji. Zlatko i Marko riješit će tu situaciju i uskoro će se znati sve.

Neki klubovi imaju politiku prodavanja ulaznica za domaće navijače samo ako ste iz te županije... Je li to diskriminacija?

- O tome odlučuju klubovi. Ja sam za to da dođu ljudi iz cijele Hrvatske... Tko bi bio protiv toga? Na neke stvari možete utjecati, a na neke ne.