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Kustić se nakon debakla spustio u svlačionicu. Evo što je kazao

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Kustić se nakon debakla spustio u svlačionicu. Evo što je kazao
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Kustić je nakon debakla s Engleskom oštro poručio: odnos prema dresu bio je nedopustiv, ali Bilić ostaje uz punu podršku

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Reakcije javnosti su očekivane. Ovaj je poraz neobranjiv, ali vjerujem da možemo doći tamo gdje želimo, poručio je Slaven Bilić dan nakon povijesnog poraza od Engleske na Rujevici (7-0).

I dok javnost traži krivce neshvatljivog i nedopustivog izdanja hrvatske nogometne reprezentacije, kojoj se smije cijeli svijet, pa i propitkuje je li dobra odluka bila da upravo Bilić naslijedi Zlatka Dalića nakon Svjetskog prvenstva, oglasio se čovjek koji ga je doveo na klupu i kojemu je on bio prvi i jedini kandidat, što je i sam priznao.

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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić spustio se nakon debakla u svlačionicu Hrvatske i održao govor igračima, otkrio je novinar Nove TV Stipe Antonijević. Poručio je kako je način na koji su odigrali utakmicu i odnos prema hrvatskom dresu bili nedopustivi, ali i kako nisu nakon ovog poraza postali lošiji nogometaši.

Kustić je podcrtao kako očekuje da protiv Španjolske u utorak na Poljudu svatko pokaže koliko mu je stalo do nacionalnog dresa i koliko se želi iskupiti. Biliću je, pak, dao bezrezervnu podršku. I tako je prekinuo nagađanja oko moguće smjene. Što bi u svakom slučaju u ovom trenutku bilo kontraproduktivno. No pitanje je što će se događati nakon utorka u Splitu, ali i završetka ovog ciklusa u studenom.

Treba li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

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