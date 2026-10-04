Kustić se nakon debakla spustio u svlačionicu. Evo što je kazao

Reakcije javnosti su očekivane. Ovaj je poraz neobranjiv, ali vjerujem da možemo doći tamo gdje želimo, poručio je Slaven Bilić dan nakon povijesnog poraza od Engleske na Rujevici (7-0).

I dok javnost traži krivce neshvatljivog i nedopustivog izdanja hrvatske nogometne reprezentacije, kojoj se smije cijeli svijet, pa i propitkuje je li dobra odluka bila da upravo Bilić naslijedi Zlatka Dalića nakon Svjetskog prvenstva, oglasio se čovjek koji ga je doveo na klupu i kojemu je on bio prvi i jedini kandidat, što je i sam priznao.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić spustio se nakon debakla u svlačionicu Hrvatske i održao govor igračima, otkrio je novinar Nove TV Stipe Antonijević. Poručio je kako je način na koji su odigrali utakmicu i odnos prema hrvatskom dresu bili nedopustivi, ali i kako nisu nakon ovog poraza postali lošiji nogometaši.

Kustić je podcrtao kako očekuje da protiv Španjolske u utorak na Poljudu svatko pokaže koliko mu je stalo do nacionalnog dresa i koliko se želi iskupiti. Biliću je, pak, dao bezrezervnu podršku. I tako je prekinuo nagađanja oko moguće smjene. Što bi u svakom slučaju u ovom trenutku bilo kontraproduktivno. No pitanje je što će se događati nakon utorka u Splitu, ali i završetka ovog ciklusa u studenom.