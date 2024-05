Kuzmanović: Na ulici me sad prepoznaju. Vujović? Imao je specifične metode treninga

Tek su mu 22 godine, a već je postao jedna od glavnih faca u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Dominik Kuzmanović još se navikava na svu pozornost i pažnju medija. Zamolili smo ga za razgovor, a on se dječački nasmijao, a oči kao da su govorile: "Zar baš ja?". Kao da još nije svjestan svojih kvaliteta. Radi se, bez sumnje, o ponajboljem svjetskom golmanu, nadolazećoj zvijezdi.

Kuzmanović: Zagreb je bolji

Popularni Kuzma u nedjelju je branio za Nexe protiv Zagreba u ligi za prvaka. Zagrebaši su pobijedili 24-19 i još im treba samo jedna pobjeda protiv Nexea kako bi osigurali novi, 32. naslov prvaka.

- Moramo čestitati Zagrebu na pobjedi, u ovom je trenutku kvalitetniji. Mi smo imali i problema s rosterom, puno ozljeda, malo su nas i suspenzije poremetile (Velkavrh i Bezjak, op. a.), iako mislim da smo odigrali, što se tiče obrane, vrlo dobru utakmicu, malo je štekalo u napadu, tu je dolazila do izražaja njihova čvrsta i dosta pokretljiva obrana - rezonirao je Kuzmanović.

Nexe ima turbulentnu sezonu. Ljetos su složili nikad jači roster, ali rezultata nema. Izgubilo se u prvenstvu čak i od Sesveta.

- U sezonu smo startali odlično, Skjern pobijedili 13-14 razlike, imali smo velika očekivanja, osobito sa svim pojačanjima, izgubili smo samo jednu utakmicu u polusezoni i to od Skjerna u gostima, imali smo i dalje sve u svojim rukama, krenula je ta druga skupina EL-a, na kraju smo izgubili bod u Velenju, potom od Savehofa, na kraju smo išli na trećeg. To nam je donijelo nešto težu utakmicu s Rhein-Neckar Löwenom, tu smo imali isto nekih problema, uhvatila nas je loša forma, ali to je sastavni dio sezone…

'Specifični su Vujovićevi treninzi'

Otkazom je zbog neuvjerljivih partija platio Slovenac Branko Tamše. Je li vas to šokiralo?

- Je. I to i poraz u Sesvetama, iako je ovo četvrta godina zaredom da gubimo barem jednu utakmicu u sezoni od njih, ali takav dan se potrefio, sve je išlo na njihov mlin, trener je dobio otkaz nakon toga, onda se nije lako prilagoditi na novi način treniranja u tom trenutku sezone, bio je to drugi, treći mjesec.

Nije vas uspio prodrmati ni Veselin Vujović. Je li vas "gazio" na treninzima?

- Nikakvo gaženje, ali to je čovjek koji ima svoj specifičan način treniranja. Počeli smo pod njim igrati agresivnije, ali nismo imali dovoljno vremena za pohvatati njegove zahtjeve. Baš je dolazio period s najvećim utakmicama u sezoni i ostali smo kratki (i Vujović dobio otkaz, op. a.).

Prema informacijama iz rukometnih krugova, Kuzmanović će čuvati gol Našičana još ovu i iduću sezonu, a onda otići u Gummersbach, s kojim je već potpisao ugovor.

- Nemam komentara, ne smijem komentirati - rekao nam je uz tajanstveni osmijeh.

'Kelentrić je od Ivića napravio ponajboljeg na svijetu'

U reprezentaciji je najsvjetlija točka, osobito do EP-a u Njemačkoj na kojemu je spasio našu reprezentaciju od još veće blamaže. Ipak, nakon Eura je došla promjena izbornika. Kako je raditi s novim, Sigurdssonom?

- Na nas golmane više ima utjecaja trener golmana, iako također surađujemo s ostatkom ekipe, sluša se izbornik, dogovaramo se što možda mi želimo, što ostatak ekipe, planira se kako izbornik želi utakmice. Što se tiče ovih kvalifikacija, mislim da je to sve dobro odrađeno, da nije bilo nekih pretjeranih detalja, pretjeranog mučenja. Da me ne shvatite negativno, poprilično jednostavno je to posložio, nama je to odgovaralo, mislim da ćemo sad dobiti i više detalja kad budemo imali više vremena da to sve pohvatamo pa će to izgledati još bolje na terenu.

U stožeru više nije Valter Matošević. Novi je trener golmana Mario Kelentrić.

- Nisam do sad surađivao s Kelentrićem. Moram se zahvaliti treneru Matoševiću, kratko smo surađivali, ali jako dobro. Sad nam dolazi novi trener, Kelentrić, koji je već bio i s reprezentacijom i Zagrebom, a kad je Filip Ivić surađivao s Kelentrićem, bio je jedan od najboljih golmana na svijetu.

'Sad me prepoznaju na ulici'

Kuzmanović je oduševio obranama na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Bio je jedna od rijetkih svijetlih točaka reprezentacije. Imao je na spomenutom natjecanju, primjerice, čak 22 obrane protiv Njemačke. Zanimalo nas je prepoznaju li ga sad po ulici.

- Tu i tamo me prepoznaju, ali nije to kao u nogometu, ha, ha. Malo je skočila popularnost, ali ne obazirem se previše na to, živim normalno.

Na ljeto su Igre, ali hoćeš li stići na more?

- Kad sezona završi, nadam se da ću otići na more. A opet, treba se pripremiti za pripreme. Kad su u pitanju Igre, sve se podređuje tome. Aktivni odmor, ha, ha - završio je simpatični golman.